Вино станет следующим суперфудом нового поколения: из чего ученые предлагают его делать

Исследователи считают, что ягодное вино может максимизировать некоторые потенциальные преимущества продукта, если все делать правильно.

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Не секрет, что черника не только вкусна, но также считается чем-то вроде суперфуда — ягоды богаты микроэлементами, такими как витамины и минералы. Ягоды черники также являются антиоксидантом, а по мнению некоторых ученых, употребление черники приносит пользу для здоровья людей, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Университета Кордовы пошла дальше, предположив, что пользу от употребления черники на самом деле можно максимизировать, если правильно обработать ягоды. Известно, что обработка пищевых продуктов порой может изменить питательные свойства продукта, а потому авторы нового исследования попытались выяснить, сработает ли это, если сделать из ягод вино.

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В ходе исследования ученые использовали чернику, собранную в Уэльве на юге Испании. Далее ягоды измельчили и добавили в раствор сахара — в общей сложности получилось 8 литров черничного сока, к которому также добавили небольшое количество дрожжей.

На первом этапе ученые измерили концентрацию антиоксидантных соединений, а именно:

антоцианов;

флавонолов;

флаван-3-олов;

дубильных веществ;

витамина С;

антиоксидантную активность.

На втором этапе сок разделили в равных количествах на 8 колб, разделенных на две группы, нагреваемые на водяной бане:

при 17,2°C;

при 21,1°C.

В каждой из групп две колбы подвергались лишь частичному брожению, в результате чего получалось сладкое вино, а еще две — полному брожению для получения сухого вина. Далее ученые взяли небольшое количество вина из каждой колбы и проанализировали в нем концентрации и активность антиоксидантов, а после сравнили их с исходным соком.

Результаты были опубликованы в журнале ACS Food Science & Technology и оказались весьма любопытными. Черничному вину удалось сохранить некоторые потенциальные преимущества фруктов — все виды вина показали более высокую антиоксидантную активность, чем исходный черничный сок.

Авторы исследования также обнаружили, что различные условия приготовления вина оказали некоторое влияние на концентрацию отдельных соединений. Например:

длительная ферментация снижает концентрации антоцианов, флавонолов и дубильных веществ;

уровень флаван-3-ола увеличился;

при более высоких температурах в вине было вдвое меньше витамина С;

Таким образом ученые пришли к выводу, что ягодное вино из черники фактически может максимизировать пользу от ягод, а температура и время ферментации влияют на состав антиоксидантов. Увы, в исследовании не учитывался вкус вина, лишь его потенциальная польза для организма.

Ранее Фокус писал о том, что ученые говорят, что черника делает нечто удивительное с нашим мозгом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.