Вино стане наступним суперфудом нового покоління: із чого вчені пропонують його робити

Дослідники вважають, що ягідне вино може максимізувати деякі потенційні переваги продукту, якщо все робити правильно.

Related video

Не секрет, що чорниця не тільки смачна, але також вважається чимось на кшталт суперфуду — ягоди багаті на мікроелементи, такі як вітаміни та мінерали. Ягоди чорниці також є антиоксидантом, а на думку деяких учених, вживання чорниці приносить користь для здоров'я людей, пише IFLScience.

У новому дослідженні команда з Університету Кордови пішла далі, припустивши, що користь від вживання чорниці насправді можна максимізувати, якщо правильно обробити ягоди. Відомо, що обробка харчових продуктів часом може змінити поживні властивості продукту, а тому автори нового дослідження спробували з'ясувати, чи спрацює це, якщо зробити з ягід вино.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені використовували чорницю, зібрану в Уельві на півдні Іспанії. Далі ягоди подрібнили й додали в розчин цукру — загалом вийшло 8 літрів чорничного соку, до якого також додали невелику кількість дріжджів.

На першому етапі вчені виміряли концентрацію антиоксидантних сполук, а саме:

антоціанів;

флавонолів;

флаван-3-олів;

дубильних речовин;

вітаміну С;

антиоксидантну активність.

На другому етапі сік розділили в рівних кількостях на 8 колб, розділених на дві групи, які нагрівали на водяній бані:

за 17,2°C;

за 21,1°C.

У кожній із груп дві колби піддавалися лише частковому бродінню, в результаті чого виходило солодке вино, а ще дві — повному бродінню для отримання сухого вина. Далі вчені взяли невелику кількість вина з кожної колби та проаналізували в ньому концентрацію та активність антиоксидантів, а потім порівняли їх із вихідним соком.

Результати були опубліковані в журналі ACS Food Science & Technology і виявилися вельми цікавими. Чорничному вину вдалося зберегти деякі потенційні переваги фруктів — усі види вина показали вищу антиоксидантну активність, ніж вихідний чорничний сік.

Автори дослідження також виявили, що різні умови приготування вина мали певний вплив на концентрацію окремих сполук. Наприклад:

тривала ферментація знижує концентрації антоціанів, флавонолів і дубильних речовин;

рівень флаван-3-олу збільшився;

за вищих температур у вині було вдвічі менше вітаміну С.

Так учені дійшли висновку, що ягідне вино з чорниці фактично може максимізувати користь від ягід, а температура та час ферментації впливають на склад антиоксидантів. На жаль, у дослідженні не враховувався смак вина, лише його потенційна користь для організму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені кажуть, що чорниця робить щось дивовижне з нашим мозком.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.