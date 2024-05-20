В Антарктике "нашествие" морских котиков: полярники насчитали аж 81-го (фото)

В Антарктике сейчас осень, и в это время котики нередко отдыхают вблизи украинской станции. Ученые рассказали, что несмотря на свой невинный вид, они "совсем не ласковые".

Related video

Биолог Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", аж 81 морского котика. Удивительными кадрами поделились в Национальном антарктическом научном центре 20 мая.

"В компании с ними был также один южный морской слон", — отметила пресс-служба.

Фото из Антарктики Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото из Антарктики Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Сообщается, что "нашествие" котиков фиксировали и на соседних островах, в частности на острове Уругвай — там отдыхали 19 таких тюленей. В целом морские котики часто скапливаются вблизи украинской станции осенью, а в Антарктике сейчас осень. Однако вследствие глобального потепления они теперь остаются на дольше, чем это было раньше.

Фото из Антарктики Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото из Антарктики Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

"В отличие от домашних котиков эти животные — агрессивные и совсем не ласковые. Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов, могут порычать и на полярников. И имеют право: они же в Антарктике хозяева", — рассказали в научном центре.

Фото из Антарктики Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото из Антарктики Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Фанатов пингвинов заверили, что этих птиц морские котики не едят, поэтому угрозы для них не представляют. Эти тюлени питаются преимущественно крилем, рыбой и кальмарами. Сами же могут стать добычей косаток и морских львов.

Фото из Антарктики Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

В давние времена морских котиков ловили из-за их меха. Однако сейчас они, как и другие животные Антарктики, находятся под защитой. Беспокоить их нельзя.

Напомним, 25 апреля между Антарктидой и южной частью Африки зафиксировали большую волновую аномалию. В сети придумывали различные версии относительно загадочного явления, но в компании дали значительно более простое объяснение.

В январе украинские полярники информировали, что в Антарктику пришло лето. О жаре речь не шла, однако местная флора порадовала ученых зеленью.