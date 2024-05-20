В Антарктиці "нашестя" морських котиків: полярники нарахували аж 81-го (фото)
В Антарктиці нині осінь, і в цей час котики нерідко відпочивають поблизу української станції. Науковці розповіли, що попри свій невинний вигляд, вони "зовсім не лагідні".
Біолог Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", аж 81 морського котика. Дивовижними кадрами поділились у Національному антарктичному науковому центрі 20 травня.
"В компанії з ними був також один південний морський слон", — зазначила пресслужба.
Повідомляється, що "нашестя" котиків фіксували й на сусідніх островах, зокрема на острові Уругвай — там відпочивали 19 таких тюленів. Загалом морські котики часто скупчуються поблизу української станції восени, а в Антарктиці зараз осінь. Однак внаслідок глобального потепління вони тепер залишаються надовше, ніж це було раніше.
"На відміну від домашніх котиків, ці тварини — агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників. І мають право: вони ж в Антарктиці господарі", — розповіли у науковому центрі.
Фанатів пінгвінів запевнили, що цих птахів морські котики не їдять, тож загрози для них не становлять. Ці тюлені харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Самі ж можуть стати здобиччю косаток і морських левів.
В давніші часи морських котиків ловили через їхнє хутро. Однак нині вони, як й інші тварини Антарктики, перебувають під захистом. Турбувати їх не можна.
Нагадаємо, 25 квітня між Антарктидою та південною частиною Африки зафіксували велику хвильову аномалію. У мережі вигадували різноманітні версії щодо загадкового явища, але у компанії дали значно простіше пояснення.
У січні українські полярники інформували, що в Антарктику прийшло літо. Про спеку не йшлося, однак місцева флора порадувала науковців зеленню.