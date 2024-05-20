В Антарктиці "нашестя" морських котиків: полярники нарахували аж 81-го (фото)

В Антарктиці нині осінь, і в цей час котики нерідко відпочивають поблизу української станції. Науковці розповіли, що попри свій невинний вигляд, вони "зовсім не лагідні".

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Біолог Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", аж 81 морського котика. Дивовижними кадрами поділились у Національному антарктичному науковому центрі 20 травня.

"В компанії з ними був також один південний морський слон", — зазначила пресслужба.

Фото з Антарктики Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото з Антарктики Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Повідомляється, що "нашестя" котиків фіксували й на сусідніх островах, зокрема на острові Уругвай — там відпочивали 19 таких тюленів. Загалом морські котики часто скупчуються поблизу української станції восени, а в Антарктиці зараз осінь. Однак внаслідок глобального потепління вони тепер залишаються надовше, ніж це було раніше.

Фото з Антарктики Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото з Антарктики Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

"На відміну від домашніх котиків, ці тварини — агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників. І мають право: вони ж в Антарктиці господарі", — розповіли у науковому центрі.

Фото з Антарктики Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото з Антарктики Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фанатів пінгвінів запевнили, що цих птахів морські котики не їдять, тож загрози для них не становлять. Ці тюлені харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Самі ж можуть стати здобиччю косаток і морських левів.

Фото з Антарктики Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

В давніші часи морських котиків ловили через їхнє хутро. Однак нині вони, як й інші тварини Антарктики, перебувають під захистом. Турбувати їх не можна.

Нагадаємо, 25 квітня між Антарктидою та південною частиною Африки зафіксували велику хвильову аномалію. У мережі вигадували різноманітні версії щодо загадкового явища, але у компанії дали значно простіше пояснення.

У січні українські полярники інформували, що в Антарктику прийшло літо. Про спеку не йшлося, однак місцева флора порадувала науковців зеленню.