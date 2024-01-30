Українські полярники показали зелене літо в Антарктиді (фото)

Полярники кажуть, що через теплу погоду сніги розтанули та все навколо стало зеленим, адже з-під снігу виринула арктична рослинність. Найвищу температуру у цю теплу пору року зафіксували 3 січня, вона досягла 5 градусів тепла.

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В Антарктику прийшло зелене літо. Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали захопливі фото природи у теплу пору року. Відповідні зображення опубліковані на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Полярники пишуть, що зазвичай Антарктика асоціюється із кригою, снігом та морозом, але зараз до них прийшло справжнє літо, а температура повітря становить близько 0 градусів.

Зокрема, цього літа найтепліше було 3 січня. У цей день температура повітря досягла 5 градусів тепла. Найхолодніше було 12 січня, коли температура опустилася до 1,2 градуса морозу.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Через теплу погоду сніги розтанули та все навколо стало незвично зеленим, адже з-під снігу виринула арктична рослинність.

У Національному антарктичному науковому центрі кажуть, що тутешня флора представлена двома видами судинних рослин. Зокрема, йдеться про щучник антарктичний, який є родичем вівса та перлинницю – з родини гвоздикових. Окрім того, Антарктика багато на близько 100 видів мохів та лишайників.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Зазначається, що полярники ведуть облік рослин та їх поширення для того, аби дослідити, як впливає зміна клімату на рослинність. Також на місцеву флору неабияк впливають пінгвіни.

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"Саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення", — йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Також українські полярники кажуть, що цього року дослідження місцевої флори лише починаються та обіцяють показати їхні результати.

Нагадаємо, на початку грудня українські полярники розповіли, що побачили відколи найбільшого айсберга у світі. Його площа сягає чотирьох тисяч квадратних кілометрів, і в листопаді він саме проходив північний край Антарктичного півострова.

Також на початку січня у Національному антарктичному науковому центрі показали фотографії маленьких пінгвінів, які почали з’являтися на острові Галіндез. Тоді зазначалося, що із яєць вилупилося 750 пташенят, що складало лише 16% від усіх відкладених яєць