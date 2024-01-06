Українські полярники показали маленьких і милих пінгвінят (фото)

На острові Галіндез із яєць вилупилося вже понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів. Втім, нових маленьких пернатих стане більше у середині січня.

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Біля станції "Академік Вернадський" пернате поповнення, а невдовзі очікується справжній "бебі-бум". Фото маленьких пінгвінят опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

За словами біолога 28-ї Української антарктичної експедиції Вадима Ткаченка, на острові Галіндез вже вилупилося із яєць понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Зокрема, це лише менше 16% від всіх яєць, які пінгвіни відклали на острові. Відтак полярники кажуть, що справжній "бебі-бум", а саме збільшення кількості нових пінгвінят, розпочнеться десь у середині січня.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Серед малят є як зовсім маленькі, так і пернаті, які вже підросли та починають наздоганяти за розмірами своїх батьків.

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Повідомляється, що вже дорослих малят, які вилупилися першими, на острові Галіндез лише 6. Яйця з ними дорослі пінгвіни відклали на початку листопада. Ще трішки, і вони зможуть перейти у "ясла".

Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

Всі інші пернаті, які народилися пізніше, декілька тижнів перебуватимуть під опікою батьків у затишних гніздах.

Нагадаємо, у листопаді українські полярники розповідали, пернаті птахи відклали перші яйця. Зазначалося, що пінгвіни створюють пари та разом доглядають за своїми малятами. Успішність гніздування пернатих залежить від декількох чинників. Власне, у морі має бути достатньо криля.

Також нещодавно у Національному антарктичному науковому центрі показували, як пернаті гойдаються на айсбергу. Серед звичних субантарктичних пінгвінів були пінгвіни Аделі.