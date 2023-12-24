Гойдалка для пінгвінів: полярники показали, як розважаються пернаті (відео)

Українські вчені показали пінгвінів, які гойдалися на айсбергу. До звичних для острову Галіндез субантарктичних пінгвінів доєдналися пінгвіни Аделі.

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Українські полярники показали, як відпочивають пінгвіни в Антарктиці. Вони зафільмували пернатих, які гойдалися на невеликому айсбергу. Відповідне відео опублікували на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Виявив пінгвінів за таким цікавим заняттям системний механік 28-ї Української антарктичної експедиції і драйвер Олександр Милашевський під час морського виїзду.

Як можна побачити на відео, группка пернатих зібралася на невеликому льодовому масиві та гойдалася. Полярники кажуть, що до субантарктичних пінгвінів, яких біля станції понад 5 тисяч, приєдналися пінгвіни Аделі.

Зазначається, що саме цих пернатих є мало на острові Галіндез. Після цікавого відпочинку птахи продовжили подорож у пошуках крила в океані.

Нагадаємо, на початку листопада українські полярники розповідали, що пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" порадували першими яйцями. Пернаті створюють пари та доглядають за своїми дітьми разом. Повідомлялося, що птахи відкладають по два яйця, однак інколи — три.

Співробітники Національного антарктичного наукового центру розповідали, що успішність гніздування пінгвінів залежить від багатьох чинників. Зокрема, кількість криля у морі повинна бути достатньою для птахів. Також важливо, скільки хижаків полюватимуть за яйцями та чи будуть сильні снігопади.

Окрім того, весною цього року полярники показали пінгвіна Аделі з цікавою генетичною мутацією. Вона впливає на кількість пігменту у пір’ї, відтак птах відрізняється від інших цікавим забарвленням.