Українські полярники побачили відколи найбільшого айсберга у світі (фото)

Команда українських дослідників прямувала до антарктичної станції, коли її "дещо здивувало". Науковці припускають, що бачили на власні очі частини справжнього крижаного гіганта.

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Природа зробила подарунок полярникам до Дня Святого Миколая. Деталями та знімками з місця подій поділилася пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

У ніч проти 6 грудня український науково-дослідний криголам "Ноосфера" дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці, де розташована польська антарктична станція "Арцтовський".

Фото з місця подій Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Шлях судна від Кейптауна до Кінг Джорджа становив 4125 миль (6638 км) і зайняв 19 днів. "Ноосфера" зустрічалася зі штормами, але досвідчена команда штурманів під керівництвом капітана Олександра Гришка майстерно їх оминала. Навіть шторми в найбурхливішій протоці Дрейка вдалося успішно обійти", — передала пресслужба.

Фото з місця подій Фото: Національний антарктичний науковий центр

Проте українську команду "дещо здивувало".

"Ми побачили айсберги набагато раніше, ніж в попередні роки, ще з 58 градуса широти", — розповів капітан.

Фото з місця подій Фото: Національний антарктичний науковий центр

У науковому центрі припустили, що дослідники побачили відколи айсберга A23a, який вважається найбільшим у світі. Його площа сягає чотирьох тисяч квадратних кілометрів, і в листопаді він саме проходив північний край Антарктичного півострова.

Фото з місця подій Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото з місця подій Фото: Національний антарктичний науковий центр

Пресслужба нагадала, що криголам "Ноосфера" вирушив в Антарктиду ще 17 листопада.

"Це вже третій його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Як і торік, нинішня експедиція "Ноосфери" є спільною українсько-польською та частково фінансованою Польською антарктичною програмою", — пояснили в науковому центрі.

Фото з місця подій Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, айсберг А123а відколовся від берегової лінії Антарктики ще в серпні 1986 року. За розмірами його можна порівняти з цілим містом. Восени 2023 року він почав рухатися, і, за прогнозами вчених, згодом він опиниться в південній частині Атлантичного океану та розтане.

Учені Британської антарктичної служби змогли зафільмувати крижаного гіганта. Повідомлялося, що айсберг впевнено рухається в Південний океан після трьох десятиліть спокою.