С комнатами и окнами: китайские археологи нашли странные захоронения возрастом 1800 лет (фото)

Исследователи обнаружили три уникальные гробницы, до двух из которых, к сожалению, добрались мародеры. Однако одна из них все же была целой: внутри археологи нашли многочисленные артефакты.

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Археологи из китайского города Ричжао обнаружили три гробницы возрастом 1 800 лет, позволяющие заглянуть в жизнь и обычаи богатой семьи этого исторического периода. Захоронения датируются периодом династии Хань, с 206 г. до н. э. по 220 г. н. э., который часто считается золотым веком в истории Китая, пишет Arkeonews.

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Фото: Institute of Archaeology at the Chinese Academy of Social Sciences

Эти гробницы нашли во время подготовки к расширению парка. Две из них уже частично повредили мародеры. К счастью, третья гробница осталась практически нетронутой, предоставляя ценную информацию и артефакты.

Одним из самых необычных аспектов этих гробниц является их дизайн. В отличие от типичных мест захоронения, эти гробницы напоминают жилые дома с дверями, окнами и несколькими комнатами. Такая уникальная планировка свидетельствует о глубоком культурном значении, будто покойный должен был продолжать жить в комфорте даже после смерти.

Фото: Institute of Archaeology at the Chinese Academy of Social Sciences

Могилы также содержат надписи с фамилией Хуан, что указывает на родственные связи между жителями. Бронзовая печать с именем Хуан Цзя помогает идентифицировать одного из владельцев гробницы.

Лучше всего сохранившаяся гробница, обозначенная как M3, похоже, была местом последнего упокоения супружеской пары. Она состоит из двух соединенных между собой комнат с деревянными дверями и окнами, имитирующими настоящий дом.

Внутри гробниц археологи нашли около 70 артефактов, свидетельствующих о высоком статусе и богатстве семьи. Среди этих сокровищ — железный меч, бронзовые зеркала и различные керамические изделия. Команда также обнаружила части тележки для гробов, редкого предмета, который использовали для транспортировки гробов в гробницу.

Как рассказали исследователи, последовательный дизайн гробниц с наклонными входными туннелями, ведущими к глубоким камерам, украшенным резными из кирпича арками, дверями и окнами, отражает сложные архитектурные техники, а фрески с изображением цветочных узоров и фигур добавляют дополнительный культурный и художественный контекст.

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Это открытие не только демонстрирует высокое мастерство династии Хань, но и позволяет глубже понять погребальные обычаи той эпохи и социальный статус похороненных людей. Находка фамилии и взаимосвязанный дизайн гробниц предлагают редкий взгляд на жизнь и верования тех времен.

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