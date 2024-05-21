Небо над Украиной под запретом: орлы изменили свой маршрут, чтобы избежать войны

Новое исследование показывает, что птицы вынуждены отклоняться от своих миграционных маршрутов на сотни километров, чтобы выжить.

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Большие подорлики (Clanga clanga) — хищные птицы, которые сегодня оказались в уязвимом положении. Ученые обнаружили, что миграционные маршруты этих птиц проходят через Украину, которая сегодня охвачена войной из-за вторжения России. В результате уязвимые птицы были вынуждены изменить привычные маршруты, чтобы избежать воздушного пространства над Украиной, пишет The Guardian.

В новом исследовании команда из Университета Восточной Англии изучила данные GPS почти двух десятков больших подорликов во время миграции 2022 года, когда они летели через несколько недель после полномасштабного вторжения России на территорию Украины — в марте и апреле 2022 года. Отметим, что самки больших подорликов совершают миграцию из Греции, тогда как самцы — начинают его из Восточной Африки.

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По словам соавтора исследования Чарли Рассела, они с коллегами сравнили миграционные маршруты птиц с путями 65 других миграций, зарегистрированных у 20 птиц в период с 2018 по 2021 годы. Результаты исследования показали, что в среднем птицам пришлось пролететь дополнительные 85 километров, тогда как один самец и вовсе увеличил свой маршрут на 250 километров.

Авторы исследования также обнаружили, что после вторжения России в Украину птицы в среднем пролетали на 55 часов больше, при этом скорость их передвижения была ниже, чем до этого. По словам Рассела, во время миграции 90% останавливались отдохнуть на территории Украины, однако после начала войны на это решались лишь 32% птиц, а некоторые и вовсе отказались от отдыха.

Результаты свидетельствуют о том, что наибольшие отклонения от маршрута наблюдались там, где проходит линия фронта. В то же время Рассел отмечает, что степень отклонения орлов от маршрута была разной. Например, орел по прозвищу Боровец продолжил маршрут через Киев, несмотря на интенсивные боли. В то же время орел по прозвищу Дениса изменил маршрут, отклонившись на километр от взрывов и боев на подступах к столице. Ученые предполагают, что решение об изменении маршрута, вероятно, были приняты на ходу в ответ на спорадические события.

Авторы исследования опасаются, что изменение миграционных маршрутов птиц в ответ на войну в Украине может повлиять на размножение больших орликов. Ученые считают, что орлам потребуется больше времени для восстановления сил после долгого перелета, а это влияет на выживание детенышей, поскольку добыча может оказаться менее доступной, когда птенцы вылупятся из яиц.

По словам доктора Джоша Милберна, философа из Университета Лафборо, который изучает этические вопросы, связанные с войной и животными, новое исследование расширяет то, что уже известно о негативных последствиях войны в Украине для домашних и содержащихся в неволе диких животных.

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