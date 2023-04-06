Война Росси против Украины угрожает вымиранию морских животных в Черном море, — эксперты

Как рассказала биолог з Жешувского университета в Польше Эва Венгжин, за три месяца войны в Украине в Черном море погибло от 37 до 48 тысяч морских китообразных.

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Российское вторжение в Украину привело к резкому увеличению числа смертей среди дельфинов и морских свиней в Черном море. Более того, десятки тысяч мертвых дельфинов фиксировали не только в Украине и на оккупированных территориях, но и в других странах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters.

По словам авторов исследования, в результате военного конфликте дельфины и морские свиньи могут полностью исчезнуть в Черном море.

Как рассказала автор исследования из Жешувского университета в Польше Эва Венгжин, дикие животные не застрахованы от разрушительных последствий войны. Однако о них практически не говорят.

"Во-первых, бедственное положение других существ часто затмевается человеческими потерями. Во-вторых, проводить научные исследования во время войны чрезвычайно сложно. И, в-третьих, даже в мирное время сложно отслеживать смертность некоторых видов, поэтому еще более непонятно, что с ними происходит во время войны", — рассказала она журналистам Newsweek.

Она также отметила, что смертность морских млекопитающих, к котором относят китообразных дельфинов и морских свиней Черного моря, тяжело изучать. Один из авторов стать Иван Русев, который проводит исследования на побережье Черного моря в качестве научного сотрудника природного парка Тузловские лиманы, заметил увеличение числа мертвых дельфинов, выброшенных на берег. Также ему поступали сообщения о мертвых морских животных из других стран, у которых есть выход к Черному морю.

Мертвая морская свинья, выброшенная на берег в Черном море Фото: Facebook

По словам Венгжин, все три вида китообразных, обитающих в Черном море (обыкновенная морская свинья, короткоклювый обыкновенный дельфин и обыкновенный дельфин-афалина) занесены в Красный список Международного союза охраны природы.

Также Венгжин рассказала, что во время написания статьи ученые пользовались материалами из социальных сетей. Исследование проводилось в течение трех месяцев в 2022 году (май, июнь, июль). Также были изучены данные о смертности китообразных в регионе за те же месяцы в период с 2015 по 2021 год — до полномасштабного вторжения России в Украину.

В материале говорится, что данные, собранные из социальных сетей, выявили около 2500 трупов китообразных, выброшенных на побережье Черного моря за три месяца исследования. Учитывая, что, по оценкам, лишь небольшой процент мертвых дельфинов и морских свиней выбрасывается на берег — оставшиеся туши опускаются на дно — исследователи определили, что 2500 задокументированных случаев выброса на берег, вероятно, представляют собой гибель 37 500–48 000 китообразных всего за три месяца войны.

5 апреля в ГУР призвали крымчан помочь приблизить победу Украины. По словам представителей разведки, есть несколько платформ, при помощи которых можно поделиться важной для украинской стороны информацией.

Также 5 апреля у Зеленского назвали главное условие, при котором Украина будет готова к переговорам о статусе Крыма. По словам замглавы Офиса президента Украины Андрея Сибиги, ВСУ должны достигнуть границ полуострова, чтобы начались переговоры. Однако вариант освобождения Крыма военным путем также не исключен.