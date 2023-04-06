Украина готова к переговорам по статусу Крыма: у Зеленского назвали главное условие

По словам замглавы Офиса президента Украины Андрея Сибиги, ВСУ должны достигнуть границ полуострова, чтобы начались переговоры. Однако вариант освобождения Крыма военным путем также не исключен.

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Украина готова к переговорам по Крыму с Россией, но только в том случае, если Вооруженные силы выполнят свои стратегические задачи и достигнут границ полуострова. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига в комментарии Financial Times.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", — заявил Сибига.

Кроме того, он заявил, что вариант освобождения Крыма военным путем также не исключен.

По словам журналистов, слова Сибиги могут помочь западным чиновникам, которые сомневаются в победе Украины в войне с Россией и боятся ядерной эскалации, в нее поверить.

Также в материале сказано, что Сибига отметил, что разговор идет конкретно о полуострове Крым.

Освобождение Крыма: мнение аналитиков

Как рассказал британский атташе по вопросам обороны в Вашингтоне, контр-адмирал Тим Вудс, о статусе Крыма придется говорить политикам, так как на полуострове очень большая концентрация войск РФ.

"Я не думаю, что будет очень быстрое военное решение. Следовательно, нам нужно посмотреть, каковы благоприятные условия для переговоров", — сказал он.

Издание напомнило, что Крым находится под российской оккупацией с февраля 2014 года и был аннексирован Москвой в следующем месяце после "имитационного референдума".

По словам журналистов, некоторые западные союзники Украины опасаются, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию для защиты полуострова.

"Некоторые из них настолько боятся приближения Украины к административной границе Крыма, что прямо или косвенно пытаются оттянуть этот момент", — сказала Алена Гетьманчук, директор киевского аналитического центра "Новая Европа".

Она добавила, что озабоченность по поводу эскалации боевых действий из-за Крыма была настолько высока, что это повлияло на решения некоторых союзников о том, какое оружие поставлять Украине и с какой скоростью.

Гетьманчук также сказала, что власти Украины считают, что после успешного контрнаступления Сил обороны у Путина может появиться желание "поговорить" по-настоящему.

5 апреля в ГУР призвали крымчан помочь приблизить победу Украины. По словам представителей разведки, есть несколько платформ, при помощи которых можно поделиться важной для украинской стороны информацией.

Эксперт объяснил Фокусу, почему ВСУ целятся по аэродромам в Саках, Бельбеке или Гвардейском. Оккупанты в Крыму используют 10 захваченных военных аэродромов для атак по городам Украине. Истребительная авиация в основном базируется в Севастополе.