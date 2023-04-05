Эксперт объяснил, почему ВСУ целятся по аэродромам в Саках, Бельбеке или Гвардейском

Оккупанты в Крыму используют 10 захваченных военных аэродромов для атак по городам Украине. Истребительная авиация в основном базируется в Севастополе.

Related video

В Крыму насчитывается десять действующих военных аэродромов, используемых российской оккупационной армией. Некоторые из них уже были атакованы несколько раз Вооруженными силами Украины, некоторые первые на очереди. Об этом говорится в материале Фокуса "Под прицелом. Какие цели Украина будет поражать накануне деоккупации Крыма".

Эксперты упоминают о мощной группировке на аэродроме "Бельбек" в Севастополе. В 2020 году его полностью реконструировали – там продолжили взлетную полосу, чтобы он мог принимать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Сейчас в "Бельбеке" базируется преимущественно истребительная авиация в частности, Су-30. Также это хаб для транспортной авиации. Еще один важный аэродром расположен в Гвардейском у Симферополя.

"Он как раз посередине полуострова Крым, и получается так, что российские штурмовики и тактические бомбардировщики, дислоцирующиеся в Гвардейском, имеют широкий радиус действия по всем направлениям, по всему украинскому югу", — объясняет руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан І ранга Павел Лакийчук.

На аэродроме в Джанкое базируется армейская авиация: штурмовики, транспортные и ударные вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8. На фото американской компании Planet Labs за 31 октября 2022 журналисты заметили — их там полсотни. Именно они оказывают огневую поддержку российским силам при ударах по Херсонской, Николаевской, Запорожской областях. Также там обустроено множество точек размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО, по меньшей мере, три склада с боеприпасами.

"Что касается морской авиации Черноморского флота, то она базируется на аэродромах в Саках и Качи. Как раз в Саках (в Новофедоровке — 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк морской авиации ЧФ РФ, — ред.) находятся многоцелевые истребители Су-30, Су-35 и бомбардировщики Су-24М, совершающие налеты на юг Украины и патрулируют северо-западную часть Черного моря", — говорит Павел Лакийчук.

Напомним, в августе 2022 года в Новофедоровке произошла серия взрывов — международные эксперты заявили об уничтожении или серьезном повреждении по меньшей мере восьми самолетов. В сентябре 2022 года Генштаб ВСУ подтвердил, что это был украинский ракетный удар.