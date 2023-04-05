Експерт пояснив, чому ЗСУ цілять по аэродромам у Саках, Бельбеку чи Гвардійському

Окупанти в Криму використовують 10 захоплених військових аеродромів для атак по містах України. Винищувальна авіація переважно базується в Севастополі.

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У Криму нараховується десять діючих військових аеродромів, які використовує російська окупаційна армія. Деякі з них вже були атаковані кілька раз Збройними силами України, деякі — перші на черзі. Про це йдеться в матеріалі Фокуса "Під прицілом. Які цілі Україна буде вражати напередодні деокупації Криму".

Експерти згадують про потужне угруповання на аеродромі "Бельбек" в Севастополі. У 2020 році його повністю реконструювали — там продовжили злітну смугу, аби він міг приймати стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. Зараз у "Бельбеку" ж базується переважно винищувальна авіація зокрема, Су-30. Також це хаб для транспортної авіації. Ще один важливий аеродром розташований у Гвардійському біля Сімферополя.

"Він якраз посередині півострова Крим, і виходить так, що російські штурмовики та тактичні бомбардувальники, які дислокуються у Гвардійському, мають широкий радіус дії по всіх напрямках, по всьому українському півдню", — пояснює Фокусу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу Павло Лакійчук.

На аеродромі у Джанкої базується армійська авіація: штурмовики, транспортні та ударні вертольоти — Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8. На фото американської компанії Planet Labs за 31 жовтня 2022 року журналісти помітили — їх там півсотні. Саме вони здійснюють вогневу підтримку російських сил під час ударів по Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях. Також там облаштовано безліч точок розміщення зенітно-ракетних комплексів та ППО, щонайменше три склади з боєприпасами.

Що ж стосується морської авіації Чорноморського флоту, то вона базується на аеродромах в Саках та Качі. "Якраз в Саках (у Новофедорівці — 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк морської авіації ЧФ РФ, — ред.) перебувають багатоцільові винищувачі Су-30, Су-35 та бомбардувальники Су-24М, які здійснюють нальоти на південь України й патрулюють північно-західну частину Чорного моря", — говорить Павло Лакійчук.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у Новофедорівці сталась серія вибухів — міжнародні експерти заявили про знищення або серйозне пошкодження щонайменше восьми літаків. У вересні 2022 року Генштаб ЗСУ підтвердив, що це був український ракетний удар.