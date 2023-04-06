Україна готова до переговорів щодо статусу Криму: у Зеленського назвали головну умову

За словами заступника голови Офісу президента України Андрія Сибіги, ЗСУ мають досягти кордонів півострова, щоб розпочалися переговори. Однак, варіант звільнення Криму військовим шляхом також не виключений.

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Україна готова до переговорів щодо Криму з Росією, але тільки в тому випадку, якщо Збройні сили виконають свої стратегічні завдання та досягнуть меж півострова. Про це заявив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга у коментарі Financial Times.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання", — заявив Сибіга.

Крім того, він заявив, що варіант звільнення Криму військовим шляхом також не виключено.

За словами журналістів, слова Сибіги можуть допомогти західним чиновникам, які сумніваються у перемозі України у війні з Росією та бояться ядерної ескалації, їй повірити.

Також у матеріалі сказано, що Сибіга зазначив, що йдеться конкретно про півострів Крим.

Визволення Криму: думка аналітиків

Як розповів британський аташе з питань оборони у Вашингтоні, контрадмірал Тім Вудс, про статус Криму доведеться говорити політикам, оскільки на півострові дуже велика концентрація військ РФ.

"Я не думаю, що буде дуже швидке військове рішення. Отже, нам потрібно подивитися, які сприятливі умови для переговорів", — сказав він.

Видання нагадало, що Крим перебуває під російською окупацією з лютого 2014 року і був анексований Москвою наступного місяця після "імітаційного референдуму".

За словами журналістів, деякі західні союзники України побоюються, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до тактичної ядерної зброї для захисту півострова.

"Деякі з них настільки бояться наближення України до адміністративного кордону Криму, що прямо чи опосередковано намагаються відтягнути цей момент", — сказала Олена Гетьманчук, директор київського аналітичного центру "Нова Європа".

Вона додала, що занепокоєння щодо ескалації бойових дій через Крим було настільки високим, що це вплинуло на рішення деяких союзників про те, яку зброю постачати Україні й з якою швидкістю.

Гетьманчук також сказала, що влада України вважає, що після успішного контрнаступу Сил оборони у Путіна може з'явитися бажання "поговорити" по-справжньому.

5 квітня у ГУР закликали кримчан допомогти наблизити перемогу України. За словами представників розвідки, є кілька платформ, за допомогою яких можна поділитись важливою для української сторони інформацією.

Експерт пояснив Фокусу, чому ЗСУ ціляться по аеродромах у Саках, Бельбеку чи Гвардійському. Окупанти в Криму використовують 10 захоплених військових аеродромів для атак містами України. Винищувальна авіація здебільшого базується у Севастополі.