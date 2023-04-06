Війна Росії проти України загрожує вимиранню морських тварин у Чорному морі, — експерти

Як розповіла біолог із Жешувського університету в Польщі Єва Венгжин, за три місяці війни в Україні в Чорному морі загинуло від 37 до 48 тисяч морських китоподібних.

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Російське вторгнення в Україну призвело до різкого збільшення числа смертей серед дельфінів та морських свиней у Чорному морі. Щобільше, десятки тисяч мертвих дельфінів фіксували не лише в Україні та на окупованих територіях, а й в інших країнах. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Biology Letters.

За словами авторів дослідження, внаслідок військового конфлікту дельфіни та морські свині можуть повністю зникнути у Чорному морі.

Як розповіла авторка дослідження з Жешувського університету в Польщі Єва Венгжин, дикі тварини не застраховані від руйнівних наслідків війни. Однак про них практично не кажуть.

По-перше, тяжке становище інших істот часто затьмарюється людськими втратами. По-друге, проводити наукові дослідження під час війни надзвичайно складно. ними відбувається під час війни", — розповіла вона журналістам Newsweek.

Вона також зазначила, що смертність морських ссавців, до яких відносять китоподібних дельфінів та морських свиней Чорного моря, важко вивчати. Один із авторів стати Іван Русєв, який проводить дослідження на узбережжі Чорного моря як науковий співробітник природного парку Тузловські лимани, помітив збільшення кількості мертвих дельфінів, викинутих на берег. Також йому надходили повідомлення про мертвих морських тварин з інших країн, які мають вихід до Чорного моря.

Мертва морська свиня, викинута на берег у Чорному морі Фото: Facebook

За словами Венгжин, усі три види китоподібних, що мешкають у Чорному морі (звичайна морська свиня, короткодзьобий звичайний дельфін та звичайна афаліна) занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Також Венгжин розповіла, що під час написання статті вчені користувалися матеріалами із соціальних мереж. Дослідження проводилося протягом трьох місяців 2022 року (травень, червень, липень). Також було вивчено дані про смертність китоподібних у регіоні за ті самі місяці в період з 2015 по 2021 рік — до повномасштабного вторгнення Росії до України.

У матеріалі йдеться, що дані, зібрані із соціальних мереж, виявили близько 2500 трупів китоподібних, викинутих на узбережжя Чорного моря за три місяці дослідження. Враховуючи, що, за оцінками, лише невеликий відсоток мертвих дельфінів і морських свиней викидається на берег — туші, що залишилися, опускаються на дно — дослідники визначили, що 2500 задокументованих випадків викиду на берег, ймовірно, являють собою загибель 37 500-48 000 Місяця війни.

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