Небо над Україною під забороною: орли змінили свій маршрут, щоб уникнути війни

Нове дослідження показує, що птахи змушені відхилятися від своїх міграційних маршрутів на сотні кілометрів, щоб вижити.

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Великі підорлики (Clanga clanga) — хижі птахи, які сьогодні опинилися в уразливому становищі. Вчені виявили, що міграційні маршрути цих птахів проходять через Україну, яка сьогодні охоплена війною через вторгнення Росії. У результаті вразливі птахи були змушені змінити звичні маршрути, щоб уникнути повітряного простору над Україною, пише The Guardian.

У новому дослідженні команда з Університету Східної Англії вивчила дані GPS майже двох десятків великих підорликів під час міграції 2022 року, коли вони летіли за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії на територію України — у березні та квітні 2022 року. Зазначимо, що самки великих підорликів здійснюють міграцію з Греції, тоді як самці — починають її зі Східної Африки.

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За словами співавтора дослідження Чарлі Рассела, вони з колегами порівняли міграційні маршрути птахів зі шляхами 65 інших міграцій, зареєстрованих у 20 птахів у період з 2018 по 2021 роки. Результати дослідження показали, що в середньому птахам довелося пролетіти додаткові 85 кілометрів, тоді як один самець і зовсім збільшив свій маршрут на 250 кілометрів.

Автори дослідження також виявили, що після вторгнення Росії в Україну птахи в середньому пролітали на 55 годин більше, при цьому швидкість їхнього пересування була нижчою, ніж до цього. За словами Рассела, під час міграції 90% зупинялися відпочити на території України, однак після початку війни на це наважувалися лише 32% птахів, а деякі та зовсім відмовилися від відпочинку.

Результати свідчать про те, що найбільші відхилення від маршруту спостерігалися там, де проходить лінія фронту. Водночас Рассел зазначає, що ступінь відхилення орлів від маршруту був різним. Наприклад, орел на прізвисько Боровець продовжив маршрут через Київ, попри інтенсивні болі. Водночас орел на прізвисько Дениса змінив маршрут, відхилившись на кілометр від вибухів і боїв на підступах до столиці. Науковці припускають, що рішення про зміну маршруту, ймовірно, було ухвалено на ходу у відповідь на спорадичні події.

Автори дослідження побоюються, що зміна міграційних маршрутів птахів у відповідь на війну в Україні може вплинути на розмноження великих орликів. Вчені вважають, що орлам знадобиться більше часу для відновлення сил після довгого перельоту, а це впливає на виживання дитинчат, оскільки здобич може виявитися менш доступною, коли пташенята вилупляться з яєць.

За словами доктора Джоша Мілберна, філософа з Університету Лафборо, який вивчає етичні питання, пов'язані з війною і тваринами, нове дослідження розширює те, що вже відомо про негативні наслідки війни в Україні для домашніх і диких тварин, які живуть в неволі.

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