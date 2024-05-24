Освоили новый навык. Кто из птиц способен считать вслух так же, как маленькие дети

Вороны уже признаны одними из самых умных животных в мире, и птицы в очередной раз подтвердили свой статус, научившись считать вслух.

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Умение считать вслух, произнося цифры, требует понимания числовых величин и целенаправленного контроля. Люди используют речь для символического подсчета и сообщения величин — сложный навык, развиваемый в детстве. Однако мы не единственные, кто способен его освоить, пишет Daily Mail.

Вороны известны как одни из самых умных животных на Земле и теперь они в очередной раз подтвердили этот статус. Ученые обнаружили, что птицы способны контролировать количество издаваемых ими звуков, "считая" до четырех в ответ на сигналы.

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Это похоже на то, как малыши, прежде чем освоить символический счет, когда определенное слово соотносится с определенным количеством, часто производят несколько речевых звуков, соответствующих количеству объектов, которые перед ними.

В новом исследовании команда из Тюбингенского университета в Германии обучила трех ворон издавать от 1 до 4 звуков в ответ на визуальные и слуховые сигналы. Птицы должны были издать определенное количество вокализаций и обозначить конец голосовой последовательности, клюнув цель.

Ученые обнаружили, что вороны могут успешно и намеренно издавать определенное количество звуков в ответ на сигналы. Отметим, ранее этот навык считался уникальным у людей и не наблюдался у других животных.

Команда также пришла к выводу, что птицы заранее планировали количество вокализаций. Результаты также показывают, что время и характеристики первой вокализации предсказывали общее "число", до которого они планировали вести счет. При этом каждое "число" имело разные акустические характеристики в сравнении с другими. По сути, это напоминает то, как по-разному в человеческой речи звучат "один", "два", "три" и "четыре".

К слову, предыдущие исследования уже показали, что вороны на самом деле также умны, как обезьяны, когда дело касается логистического мышления, а также использования инструментов. Ученые провели эксперименты, подтверждающие, что вороны способны отсрочить удовлетворение, а также могут рассуждать, узнавать себя в зеркале и даже испытывают сочувствие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что вороны и сороки строят гнезда из ловушек для птиц.