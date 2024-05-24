Освоїли нову навичку. Хто з птахів здатен рахувати вголос, так само як маленькі діти

Ворони вже визнані одними з найрозумніших тварин у світі, і птахи вкотре підтвердили свій статус, навчившись рахувати вголос.

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Уміння рахувати вголос, вимовляючи цифри, вимагає розуміння числових величин і цілеспрямованого контролю. Люди використовують мову для символічного підрахунку і повідомлення величин — складна навичка, що розвивається в дитинстві. Однак ми не єдині, хто здатний її освоїти, пише Daily Mail.

Ворони відомі як одні з найрозумніших тварин на Землі й тепер вони вкотре підтвердили цей статус. Вчені виявили, що птахи здатні контролювати кількість видаваних ними звуків, "рахуючи" до чотирьох у відповідь на сигнали.

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Це схоже на те, як малюки, перш ніж опанувати символічний рахунок, коли певне слово співвідноситься з певною кількістю, часто виробляють кілька мовленнєвих звуків, що відповідають кількості об'єктів, які перед ними.

У новому дослідженні команда з Тюбінгенського університету в Німеччині навчила трьох ворон видавати від 1 до 4 звуків у відповідь на візуальні та слухові сигнали. Птахи повинні були видати певну кількість вокалізацій і позначити кінець голосової послідовності, клюнувши ціль.

Учені виявили, що ворони можуть успішно і навмисно видавати певну кількість звуків у відповідь на сигнали. Зазначимо, раніше цю навичку вважали унікальною у людей і не спостерігали в інших тварин.

Команда також дійшла висновку, що птахи заздалегідь планували кількість вокалізацій. Результати також показують, що час і характеристики першої вокалізації передбачали загальне "число", до якого вони планували вести рахунок. При цьому кожне "число" мало різні акустичні характеристики порівняно з іншими. По суті, це нагадує те, як по-різному в людській мові звучать "один", "два", "три" і "чотири".

До слова, попередні дослідження вже показали, що ворони насправді такі ж розумні, як мавпи, коли йдеться про логістичне мислення, а також використання інструментів. Науковці провели експерименти, які підтверджують, що ворони здатні відтермінувати задоволення, а також можуть міркувати, впізнавати себе в дзеркалі та навіть відчувають співчуття.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що ворони й сороки будують гнізда з пасток для птахів.