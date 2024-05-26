Обнаружена самая результативная подводная лодка США времен Второй мировой войны (фото)

Считается, что эта подводная лодка потопила больше всего японских военных кораблей в Тихом океане.

Related video

Через почти 80 лет после затопления в Южно-Китайском море участники проекта Lost 52 ВМС США обнаружили подводную лодку USS Harder. Она была затоплена в результате взрыва японской глубинной бомбы 29 августа 1944 года возле острова Лусон (самый большой остров Филиппинского архипелага, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Считается, что американская подводная лодка USS Harder, которая начала свой боевой путь в декабре 1942 года, потопила больше всего японских военных кораблей в Тихом океане во время Второй мировой войны. Утверждается, что экипаж подводной лодки своими действиями способствовал поражению Японии на море и заставил Страну восходящего Солнца изменить свои планы военных действий в Тихом океане.

Во время первых четырех боевых операций экипажу USS Harder удалось потопить 14 японских военных кораблей и торговых судов. Пятое боевое патрулирование подводной лодки оказалось самым успешным, поскольку она истощила критически важные запасы японских эсминцев, потопив три из них.

Считается, что американская подводная лодка USS Harder, которая начала свой боевой путь в декабре 1942 года, потопила больше всего японских военных кораблей в Тихом океана во время Второй мировой войны Фото: Wikipedia

Во время своего последнего, шестого, военного патрулирования подводная лодка за четыре дня потопила три японских эсминца и серьезно повредила еще два.

Но именно эта военная операция стала последней для USS Harder и она была затоплена японским кораблем CD-22 утром 24 августа 1944 года. Три торпеды корабля не попали в лодку, но глубинная бомба привела к затоплению американской подводной лодки. Это произошло в Южно-Китайском море недалеко от филиппинского острове Лусон. На борту лодки находились 79 членов экипажа, которые за время ведения боевых действий получили несколько важных американских наград.

В рамках проекта Lost 52 ВМС США, целью которого является поиск 52 подводных лодок, затопленных во время Второй мировой войны, USS Harder была обнаружена на глубине примерно 914 метров. Лодка стояла вертикально на киле и была относительно неповрежденной, если не считать повреждений от глубинной бомбы.

В рамках проекта Lost 52 ВМС США, целью которого является поиск 52 подводных лодок, затопленных во время Второй мировой войны, USS Harder была обнаружена на глубине примерно 914 метров. Лодка стояла вертикально на киле и была относительно неповрежденной, если не считать повреждений от глубинной бомбы Фото: interestingengineering.com

Как уже писал Фокус, в прошлом году ученые обнаружили у японского острова Хоккайдо обломки еще одной американской подводной лодки, которая была одной из самых результативных во время Второй мировой войны.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили в Китае три уникальные гробницы времен Империи Хань и одна не была разграблена. Ученые считают, что в гробницах была похоронены представители одной богатой китайской семьи.