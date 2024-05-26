Виявлено найрезультативніший підводний човен США часів Другої світової війни (фото)

Вважається, що цей підводний човен потопив найбільше японських військових кораблів у Тихому океані.

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Через майже 80 років після затоплення в Південно-Китайському морі учасники проєкту Lost 52 ВМС США виявили підводний човен USS Harder. Він був затоплений внаслідок вибуху японської глибинної бомби 29 серпня 1944 року біля острова Лусон (найбільший острів Філіппінського архіпелагу, пише Interesting Engineering.

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Вважається, що американський підводний човен USS Harder, який почав свій бойовий шлях у грудні 1942 року, потопив найбільше японських військових кораблів у Тихому океані під час Другої світової війни. Стверджується, що екіпаж підводного човна своїми діями сприяв поразці Японії на морі та змусив Країну сонця, що сходить, змінити свої плани воєнних дій у Тихому океані.

Під час перших чотирьох бойових операцій екіпажу USS Harder вдалося потопити 14 японських військових кораблів і торгових суден. П'яте бойове патрулювання підводного човна виявилося найуспішнішим, оскільки він виснажив критично важливі запаси японських есмінців, потопивши три з них.

Вважають, що американський підводний човен USS Harder, який почав свій бойовий шлях у грудні 1942 року, потопив найбільше японських військових кораблів у Тихому океані під час Другої світової війни Фото: Wikipedia

Під час свого останнього, шостого, військового патрулювання підводний човен за чотири дні потопив три японські есмінці і серйозно пошкодив ще два.

Але саме ця військова операція стала останньою для USS Harder і він був затоплений японським кораблем CD-22 вранці 24 серпня 1944 року. Три торпеди корабля не влучили в човен, але глибинна бомба призвела до затоплення американського підводного човна. Це сталося в Південно-Китайському морі недалеко від філіппінського острова Лусон. На борту човна перебували 79 членів екіпажу, які за час ведення бойових дій отримали кілька важливих американських нагород.

У межах проєкту Lost 52 ВМС США, метою якого є пошук 52 підводних човнів, затоплених під час Другої світової війни, USS Harder було виявлено на глибині приблизно 914 метрів. Човен стояв вертикально на кілі і був відносно неушкодженим, якщо не брати до уваги пошкоджень від глибинної бомби.

У межах проєкту Lost 52 ВМС США, метою якого є пошук 52 підводних човнів, затоплених під час Другої світової війни, USS Harder було виявлено на глибині приблизно 914 метрів. Човен стояв вертикально на кілі і був відносно неушкодженим, якщо не брати до уваги пошкоджень від глибинної бомби Фото: interestingengineering.com

Як уже писав Фокус, торік учені виявили біля японського острова Хоккайдо уламки ще одного американського підводного човна, який був одним із найрезультативніших під час Другої світової війни.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили в Китаї три унікальні гробниці часів Імперії Хань, і одна не була розграбована. Вчені вважають, що в гробницях були поховані представники однієї багатої китайської сім'ї.