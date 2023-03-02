Уламки зниклого американського підводного човна часів Другої світової війни знайшли біля берегів Японії (фото)

Учені знайшли біля японського острова Хоккайдо уламки американського підводного човна, який був одним із найрезультативніших під час війни.

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Японським ученим вдалося знайти уламки американського підводного човна USS Albacore (SS-218) часів Другої світової війни, який затонув у 1944 році. Ця субмарина вважається однією з найуспішніших у ВМС США на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Екіпаж підводного човна зміг потопити 10 японських кораблів, що підтверджено документально. Ще три потоплення поки що не знайшли підтвердження, пише Live Science.

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Учені з Японії знайшли залишки американського підводного човна USS Albacore (SS-218) за 10 км від берегів японського острова Хоккайдо на глибині 250 метрів. Згідно з документами ВМС США, ця субмарина затонула внаслідок підриву на міні 7 листопада 1944 року під час виконання бойового завдання.

[ + – ] Підводний човен USS Albacore (SS-218) вирушив на війну в лютому 1942 року, а вже в листопаді 1944 року затонув Фото: Live Science

Американські військові, які називають цей підводний човен одним із найрезультативніших у Другу світову війну, припускають, що USS Albacore (SS-218) затонув у цьому районі саме в цей день посилаючись на повідомлення екіпажів японських суден, які бачили підводний вибух. Унаслідок човен пішов на дно й усі його 85 членів екіпажу загинули. Американські військові вже встигли повідомити родичам 76 із 85 загиблих членів екіпажу про цю знахідку.

[ + – ] На цьому сонарному зображенні показані уламки підводного човна USS Albacore (SS-218), який знаходиться на глибині 250 метрів за 10 кілометрів від японського острова Хоккайдо Фото: Live Science

Згідно з архівними документами ВМС США, ця субмарина точно відправила на дно 10 японських кораблів, але ще три потоплення, про які заявляв екіпаж, так і не знайшли поки що свого підтвердження. Шість із 10 потоплених кораблів були військовими суднами, а екіпаж підводного човна отримав кілька нагород за ведення результативних воєнних дій у Тихому океані.

[ + – ] Фото затонулого американського підводного човна зробив дистанційно керований підводний апарат Фото: Live Science

[ + – ] Фото затонулого американського підводного човна зробив дистанційно керований підводний апарат Фото: Live Science

Згідно з історичними даними, найвідомішою битвою, з якої підводний човен USS Albacore (SS-218) вийшов переможцем, був бій, в процесі якого американці змогли пустити на дно японський авіаносець "Тайхо". Найновіший і найбільший авіаносець Імператорського флоту Японії був затоплений під час битви за Маріанські острови у червні 1944 року.

[ + – ] Згідно з історичними даними, найвідомішою битвою, з якої підводний човен USS Albacore (SS-218) вийшов переможцем, був бій, під час якого американці змогли пустити на дно японський авіаносець "Тайхо" (на фото). Найновіший і найбільший авіаносець Імператорського флоту Японії був затоплений під час битви за Маріанські острови у червні 1944 року Фото: Wikipedia

Представник ВМС США заявив, що з огляду на те, що разом із підводним човном загинули 85 американців, місце аварії USS Albacore (SS-218) і сама субмарина є військовим похованням і знаходиться під захистом законів США.

"Це священне місце, яке являє собою останній притулок американських моряків, які пожертвували собою, захищаючи нашу націю", — каже представник ВМС США Ян Макконахі.

У той же час, американські вчені наразі враховуючи глибину, на якій знаходиться човен, не планують подальших досліджень.

Фокус уже писав про те, що вчені оприлюднили нові кадри підводного човна, на якому Адольф Гітлер міг відплисти в Аргентину. Вчені вважають, що підводний човен могли підірвати на березі ще до того, як німецький диктатор висадився на узбережжя.

Також Фокус писав про те, що в США дайвери знайшли корабель "Вестморленд", що затонув у середині 19 століття, на борту якого був цінний вантаж із золотих монет і майже 300 бочок віскі.

Як уже писав Фокус, у минулому році в Тихому океані знайшли бойовий корабель, який затонув на рекордній глибині. Есмінець ВМС США Samuel B. Roberts зазнав аварії в битві з японським флотом у 1944 році.