Обломки пропавшей американской подводной лодки времен Второй мировой войны нашли у берегов Японии (фото)
Ученые обнаружили у японского острова Хоккайдо обломки американской подводной лодки, которая была одной из самых результативных во время войны.
Японским ученым удалось обнаружить обломки американской подводной лодки USS Albacore (SS-218) времен Второй мировой войны, которая затонула в 1944 году. Эта субмарина считается одной из самых успешных в ВМС США на Тихоокеанском театре военных действий. Экипаж подлодки смог потопить 10 японских кораблей, что подтверждено документально. Еще 3 потопления пока что не нашли подтверждения, пишет Live Science.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Ученые из Японии обнаружили остатки американской подводной лодки USS Albacore (SS-218) в 10 км от берегов японского острова Хоккайдо на глубине в 250 метров. Согласно документам ВМС США, эта субмарина затонула в результате подрыва на мине 7 ноября 1944 года во время выполнения боевого задания.
Американские военные, которые называют данную подлодку одной из самых результативных во Вторую мировую войну, предполагают, что USS Albacore (SS-218) затонула в этом районе именно в вышеуказанный день ссылаясь на сообщения экипажей японских судов, которые видели подводный взрыв. В результате лодка ушла на дно и все ее 85 членов экипажа погибли. Американские военные уже успели уведомить родственников 76 из 85 погибших членов экипажа об этой находке.
Согласно архивным документам ВМС США, данная субмарина точно отправила на дно 10 японских кораблей, но еще три потопления, о которых завилял экипаж, так и не нашли пока своего подтверждения. Шесть из 10 потопленных кораблей были военными судами, а экипаж подлодки получил несколько наград за ведение результативных военных действий в Тихом океане.
Согласно историческим данным, самым известным сражением, из которого подлодка USS Albacore (SS-218) вышла победителем, был сражение, в ходе которого американцы смогли пустить на дно японский авианосец "Тайхо". Самый новый и крупнейший авианосец Императорского флота Японии был затоплен во время битвы за Марианские острова в июне 1944 года.
Представитель ВМС США заявил, что учитывая то, что вместе с подлодкой погибли 85 американцев, место крушения USS Albacore (SS-218) и сама субмарина является военным захоронением и находится под защитой законов США.
"Это священное место, которое представляет собой последнее пристанище американских моряков, которые пожертвовали собой, защищая нашу нацию", — говорит представитель ВМС США Ян Макконахи.
В то же время американские ученые на данный момент учитывая глубину, на которой находится лодка, не планируют дальнейших исследований.
Фокус уже писал о том, что ученые обнародовали новые кадры подводной лодки, на которой Адольф Гитлер мог уплыть в Аргентину. Ученые считают, что подводную лодку могли взорвать у берега еще до того, как немецкий диктатор высадился на побережье.
Также Фокус писал о том, что в США дайверы нашли затонувший в середине 19 века корабль "Вестморленд", на борту которого был ценный груз из золотых монет и почти 300 бочек виски.
Как уже писал Фокус, в прошлом году в Тихом океане обнаружили боевой корабль, затонувший на рекордной глубине. Эсминец ВМС США Samuel B. Roberts потерпел крушение в битве с японским флотом в 1944 году.