Обломки пропавшей американской подводной лодки времен Второй мировой войны нашли у берегов Японии (фото)

Ученые обнаружили у японского острова Хоккайдо обломки американской подводной лодки, которая была одной из самых результативных во время войны.

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Японским ученым удалось обнаружить обломки американской подводной лодки USS Albacore (SS-218) времен Второй мировой войны, которая затонула в 1944 году. Эта субмарина считается одной из самых успешных в ВМС США на Тихоокеанском театре военных действий. Экипаж подлодки смог потопить 10 японских кораблей, что подтверждено документально. Еще 3 потопления пока что не нашли подтверждения, пишет Live Science.

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Ученые из Японии обнаружили остатки американской подводной лодки USS Albacore (SS-218) в 10 км от берегов японского острова Хоккайдо на глубине в 250 метров. Согласно документам ВМС США, эта субмарина затонула в результате подрыва на мине 7 ноября 1944 года во время выполнения боевого задания.

[ + – ] Подводная лодка USS Albacore (SS-218) отправилась на войну в феврале 1942 года, а уже в ноябре 1944 года затонула Фото: Live Science

Американские военные, которые называют данную подлодку одной из самых результативных во Вторую мировую войну, предполагают, что USS Albacore (SS-218) затонула в этом районе именно в вышеуказанный день ссылаясь на сообщения экипажей японских судов, которые видели подводный взрыв. В результате лодка ушла на дно и все ее 85 членов экипажа погибли. Американские военные уже успели уведомить родственников 76 из 85 погибших членов экипажа об этой находке.

[ + – ] На этом сонарном изображении показаны обломки подводной лодки USS Albacore (SS-218), которая находится на глубине в 250 метров в 10 километрах от японского острова Хоккайдо Фото: Live Science

Согласно архивным документам ВМС США, данная субмарина точно отправила на дно 10 японских кораблей, но еще три потопления, о которых завилял экипаж, так и не нашли пока своего подтверждения. Шесть из 10 потопленных кораблей были военными судами, а экипаж подлодки получил несколько наград за ведение результативных военных действий в Тихом океане.

[ + – ] Фотографии затонувшей американской подводной лодки сделал дистанционно управляемый подводный аппарат Фото: Live Science

[ + – ] Фотографии затонувшей американской подводной лодки сделал дистанционно управляемый подводный аппарат Фото: Live Science

Согласно историческим данным, самым известным сражением, из которого подлодка USS Albacore (SS-218) вышла победителем, был сражение, в ходе которого американцы смогли пустить на дно японский авианосец "Тайхо". Самый новый и крупнейший авианосец Императорского флота Японии был затоплен во время битвы за Марианские острова в июне 1944 года.

[ + – ] Согласно историческим данным, самым известным сражением, из которого подлодка USS Albacore (SS-218) вышла победителем, был сражение, в ходе которого американцы смогли пустить на дно японский авианосец "Тайхо" (на фото). Самый новый и крупнейший авианосец Императорского флота Японии был затоплен во время битвы за Марианские острова в июне 1944 года Фото: Wikipedia

Представитель ВМС США заявил, что учитывая то, что вместе с подлодкой погибли 85 американцев, место крушения USS Albacore (SS-218) и сама субмарина является военным захоронением и находится под защитой законов США.

"Это священное место, которое представляет собой последнее пристанище американских моряков, которые пожертвовали собой, защищая нашу нацию", — говорит представитель ВМС США Ян Макконахи.

В то же время американские ученые на данный момент учитывая глубину, на которой находится лодка, не планируют дальнейших исследований.

Фокус уже писал о том, что ученые обнародовали новые кадры подводной лодки, на которой Адольф Гитлер мог уплыть в Аргентину. Ученые считают, что подводную лодку могли взорвать у берега еще до того, как немецкий диктатор высадился на побережье.

Также Фокус писал о том, что в США дайверы нашли затонувший в середине 19 века корабль "Вестморленд", на борту которого был ценный груз из золотых монет и почти 300 бочек виски.

Как уже писал Фокус, в прошлом году в Тихом океане обнаружили боевой корабль, затонувший на рекордной глубине. Эсминец ВМС США Samuel B. Roberts потерпел крушение в битве с японским флотом в 1944 году.