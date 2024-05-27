Превратят в мемориал: археологи нашли предметы еврейских повстанцев из Варшавского гетто

Во время исследования подвалов в бывшем Варшавском гетто ученые обнаружили тысячи предметов, которые принадлежали жителям еврейской общины. Они считают, что среди находок могли быть вещи повстанцев из Еврейской боевой организации.

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Во время раскопок в подвалах двух домов на улице Мурановской в Варшаве исследователи обнаружили более 5 000 предметов еврейских жителей времен Второй мировой войны. Эти здания находятся рядом с тайником Мордехая Анелевича, лидера восстания в Варшавском гетто, пишет Ynetnews.

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Среди найденного — различные предметы, в частности тфилин (филактеры), молитвенники и сосуды, которые использовали для мытья рук. Эти находки приобретают особую ценность из-за их близости к бункеру Анелевича. Это позволяет предположить, что некоторые из предметов могли принадлежать членам Еврейской боевой организации, которые находились в этом месте.

Фото: Warsaw Ghetto Museum

Министр культуры и национального наследия Анна Врублевская рассказала о неожиданном продолжении периода раскопок, поскольку открывалось все больше и больше помещений. Это привело к осознанию того, что они нашли своеобразный "подземный город", широкую сеть помещений, требующих исследования.

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Музей Варшавского гетто принял решение не перезахоранивать открытые подвалы. Вместо этого они планируют их законсервировать и превратить место в мемориал. Альберт Станковский, директор музея, отметил важность этого решения, рассказав об общении с израильскими подростками, которые побывали здесь. Просьба одной девочки взять камень из раскопок выделила глубокое влияние, которое физическая связь с историей может иметь на молодежь.

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