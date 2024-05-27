Перетворять на меморіал: археологи знайшли предмети єврейських повстанців з Варшавського гетто

Під час дослідження підвалів у колишньому Варшавському гетто вчені виявили тисячі предметів, які належали мешканцям єврейської громади. Вони вважають, що серед знахідок могли бути речі повстанців із Єврейської бойової організації.

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Під час розкопок у підвалах двох будинків на вулиці Мурановській у Варшаві дослідники виявили понад 5 000 предметів єврейських мешканців часів Другої світової війни. Ці будівлі знаходяться поруч зі сховком Мордехая Анелевича, лідера повстання у Варшавському гетто, пише Ynetnews.

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Серед знайденого — різноманітні предмети, зокрема тфілін (філактери), молитовники та посудини, що використовували для миття рук. Ці знахідки набувають особливої цінності через їхню близькість до бункера Анелевича. Це дозволяє припустити, що деякі з предметів могли належати членам Єврейської бойової організації, які перебували у цьому місці.

Фото: Warsaw Ghetto Museum

Міністерка культури й національної спадщини Ганна Врублевська розповіла про несподіване продовження періоду розкопок, оскільки відкривалося все більше і більше приміщень. Це призвело до усвідомлення того, що вони знайшли своєрідне "підземне місто", широку мережу приміщень, які потребують дослідження.

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Музей Варшавського гетто прийняв рішення не перепоховувати відкриті підвали. Натомість вони планують їх законсервувати та перетворити місце на меморіал. Альберт Станковський, директор музею, наголосив на важливості цього рішення, розповівши про спілкування з ізраїльськими підлітками, які побували тут. Прохання однієї дівчинки взяти камінь з розкопок виділило глибокий вплив, який фізичний зв'язок з історією може мати на молодь.

Раніше Фокус писав про знайдені вченими артефакти у місті Давида. Виявилося, що знахідки археологів підтверджують біблійні розповіді.

Також ми розповідали про артефакт, прикрашений попередницею зірки Давида. Вчені вважають що їхня знахідка датується періодм Аббасидів.