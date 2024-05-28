Командные игроки. Какие стратегии используют киты, чтобы добывать пищу в Антарктиде

Исследователи прикрепили к малым полосатикам камеры, чтобы понять их социальную структуру и секреты социального поиска пищи в океане.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для множества морских существ, в том числе и китов. Известно, что эти животные очень умны, однако некоторые из них, например, малые полосатики, обитают в холодных антарктических водах и вынуждены использовать разные стратегии для добычи пищи, пишет PHYS.org.

В новом исследовании под руководством доктора Дженни Аллен в сотрудничестве с Калифорнийским университетом Санта-Крус ученые провели одно из первых в истории исследований социальной структуры и социального поиска пищи у антарктических полосатиков. В своей работе ученые использовали данные, полученные в период с 2018 по 2019 год с помощью меток, установленных на животных.

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Отметим, что малые полосатики являются одними из самых неуловимых специалистов по крилю в хрупкой экосистеме морского льда Антарктики. В своей работе ученые использовали метки, распознающие движение, а также записывающие видео и аудио. В результате ученые использовали эти данные, чтобы проанализировать ныряние, добычу пищи и социальное поведение китов.

Результаты наблюдений показывают, что антарктические полосатики демонстрируют социальную структуру "деление-слияние", часто меняя компаньонов. Авторы исследования отмечают, что подобная социальная гибкость ранее наблюдалась у других видов усатых китов. Результаты показывают, что киты образовывали кратковременные союзы для добычи пищи и не только в 60,6% случаев.

Любопытно, что более крупные особи были более склонны к общению. Ученые также наблюдали, что созданные союзы позволяли китам тратить меньше сил на кормление, независимо от глубины. В 12 случаях киты также объединялись друг с другом парами или тройками. Эти группы демонстрировали синхронизированное перемещение и поведение во время ныряния — ученые считают, что антарктические полосатики, вероятно, используют групповые стратегии для поисков пищи. В общей сложности, 67,5% связанных ныряний и 64% связанных с кормлением выпадов были синхронизированы.

По словам доктора Аллен, полученные ими результаты предоставляют базовую информацию о социальном и групповом поведении антарктических малых полосатиков. Это особенно важно в условиях климатического кризиса, который затрагивает экологическую систему Антарктики.

В то же время результаты показывают, что малые полосатики являются важными игроками антарктической экосистемы и являются одними из главных хищников криля. Наблюдаемое синхронизированное поведение при поиске пищи позволило предположить, что эти киты могут оптимизировать эффективность кормления за счет сотрудничества

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.