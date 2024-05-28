Командні гравці. Які стратегії використовують кити, щоб добувати їжу в Антарктиді

Дослідники прикріпили до малих смугастиків камери, щоб зрозуміти їхню соціальну структуру і секрети соціального пошуку їжі в океані.

Related video

Океан вкриває більш ніж половину поверхні планети і є домівкою для безлічі морських істот, зокрема й китів. Відомо, що ці тварини дуже розумні, проте деякі з них, наприклад, малі смугастики, мешкають у холодних антарктичних водах і змушені використовувати різні стратегії для добування їжі, пише PHYS.org.

У новому дослідженні під керівництвом докторки Дженні Аллен у співпраці з Каліфорнійським університетом Санта-Крус вчені провели одне з перших в історії досліджень соціальної структури та соціального пошуку їжі в антарктичних смугастиків. У своїй роботі вчені використовували дані, отримані в період з 2018 по 2019 рік за допомогою міток, встановлених на тваринах.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що малі смугастики є одними з найневловиміших спеціалістів з крилю в крихкій екосистемі морського льоду Антарктики. У своїй роботі вчені використовували мітки, що розпізнають рух, а також записують відео та аудіо. У результаті вчені використовували ці дані, щоб проаналізувати пірнання, видобуток їжі та соціальну поведінку китів.

Результати спостережень показують, що антарктичні смугастики демонструють соціальну структуру "поділ-злиття", часто змінюючи компаньйонів. Автори дослідження зазначають, що подібна соціальна гнучкість раніше спостерігалася в інших видів вусатих китів. Результати показують, що кити утворювали короткочасні союзи для видобутку їжі та не тільки в 60,6% випадків.

Цікаво, що більші особини були більш схильні до спілкування. Вчені також спостерігали, що створені союзи дозволяли китам витрачати менше сил на годування, незалежно від глибини. У 12 випадках кити також об'єднувалися один з одним парами або трійками. Ці групи демонстрували синхронізоване переміщення і поведінку під час пірнання — вчені вважають, що антарктичні смугастики, ймовірно, використовують групові стратегії для пошуків їжі. Загалом 67,5% пов'язаних пірнань і 64% пов'язаних із годуванням випадів були синхронізовані.

За словами докторки Аллен, отримані ними результати надають базову інформацію про соціальну та групову поведінку антарктичних малих смугастиків. Це особливо важливо в умовах кліматичної кризи, яка зачіпає екологічну систему Антарктики.

Водночас результати показують, що малі смугастики є важливими гравцями антарктичної екосистеми і є одними з головних хижаків криля. Спостережувана синхронізована поведінка під час пошуку їжі дала змогу припустити, що ці кити можуть оптимізувати ефективність годування шляхом співпраці

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали винного в повному винищенні двох видів китів.