Десяти уже недостаточно. Всего один дополнительный палец сделает человека всемогущим (фото)

Исследователи пришли к выводу, что собственных пальцев людям уже не достаточно, а потому нам нужен еще один дополнительный — какие преимущества он дает.

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Сотни тысяч лет человеческие руки имеют 10 пальцев, но теперь, похоже, ученые посчитали, что этого недостаточно. В новом исследовании команда из Кембриджского университета создала "третий большой палец", который делает человека почти "всемогущим", пишет Daily Mail.

Ученые создали управляемый протез, который крепится к краю правой руки и позволяет владельцам делать одной рукой то, чего раньше они не могли. Например, брать предметы, открывать бутылки с напитками, перебирать игральные карты и даже чистить банан — и все это одной рукой.

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По словам ведущего автора исследования, профессора когнитивной нейробиологии Кембриджского университета Тамар Макин, добровольцы в исследовании быстро привыкли к дополнительному пальцу, который "расширил их двигательные возможности далеко за пределы наших биологических ограничений".

Теперь исследователи считают, что дополнительный большой палец может быть особенно полезен людям с ампутированными конечностями, например, тем кто потерял руку и испытывает трудности с выполнением повседневных задач одной рукой.

Людям не составляет труда очень быстро научиться пользоваться третьим большим пальцем Фото: Dani Clode Design/The Plasticity Lab

По словам профессора Макин, технологии меняют наше определение того, что значит быть человеком. Машины все чаще становятся частью нашей повседневной жизни, а порой и частью нашего мозга или тела. Их работа, по сути, сосредоточена на технологиях, позволяющих увеличить моторику, чтобы улучшить и расширить физические возможности человека.

Третий большой палец крепится на стороне ладони, противоположной реальному большому пальцу человека. Протез контролируется датчиком давления, расположенным под каждым большим пальцем ноги или ступни, который легко помещается внутри обуви. Давление со стороны пальца правой ноги тянет протезный палец поперек руки, в то время как давление, оказываемое пальцем левой ноги, тянет его к пальцам, а ослабление давления возвращает его в исходное положение.

Ученые разработали разные размеры протезов, чтобы они подошли детям и взрослым Фото: Dani Clode Design/The Plasticity Lab

В общей сложности в эксперименте команды приняли участие 596 человек в возрасте от 3 до 96 лет, которым дали на ознакомление с устройством до минуты. Отметим, что размеры дополнительных больших пальцев были разными, чтобы они подходили для детей и взрослых.

В ходе эксперимента участников попросили выполнить два задания:

брать колышки и складывать их в корзину; манипулировать и перемещать 5 или 6 разных пенопластовых предметов разного размера.

Результаты показывают, что 99,3% реципиентов смогли успешно носить и контролировать дополнительный большой палец. В то же время 98% реципиентов смогли успешно манипулировать объектами с помощью протеза в течение уже первой минуты использования.

Увы, пока неизвестно, когда ученые смогут сделать протез доступным для широкой публики и сколько он будет стоить. Однако авторы протеза надеются, что их работа в дальнейшем позволит облегчить жизнь человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали невероятно мобильный и легко управляемый протез руки.