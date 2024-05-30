Десяти вже недостатньо. Лише один додатковий палець зробить людину всемогутньою (фото)

Дослідники дійшли висновку, що власних пальців людям уже не достатньо, а тому нам потрібен ще один додатковий — які переваги він дає.

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Сотні тисяч років людські руки мають 10 пальців, але тепер, схоже, вчені вважають, що цього недостатньо. У новому дослідженні команда з Кембридзького університету створила "третій великий палець", який робить людину майже "всемогутньою", пише Daily Mail.

Учені створили керований протез, який кріпиться до краю правої руки й дає змогу власникам робити однією рукою те, чого раніше вони не могли. Наприклад, брати предмети, відкривати пляшки з напоями, перебирати гральні карти та навіть чистити банан — і все це однією рукою.

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За словами провідного автора дослідження, професора когнітивної нейробіології Кембридзького університету Тамар Макін, добровольці в дослідженні швидко звикли до додаткового пальця, який "розширив їхні рухові можливості далеко за межі наших біологічних обмежень".

Тепер дослідники вважають, що додатковий великий палець може бути особливо корисним для людей з ампутованими кінцівками, наприклад, для тих, хто втратив руку і зазнає труднощів із виконанням повсякденних завдань однією рукою.

Людям не складає труднощів дуже швидко навчитися користуватися третім великим пальцем Фото: Dani Clode Design/The Plasticity Lab

За словами професора Макін, технології змінюють наше визначення того, що означає бути людиною. Машини все частіше стають частиною нашого повсякденного життя, а часом і частиною нашого мозку або тіла. Їхня робота, по суті, зосереджена на технологіях, що дають змогу збільшити моторику, щоб поліпшити й розширити фізичні можливості людини.

Третій великий палець кріпиться на стороні долоні, протилежній реальному великому пальцю людини. Протез контролюється датчиком тиску, розташованим під кожним великим пальцем ноги або ступні, який легко поміщається всередині взуття. Тиск з боку пальця правої ноги тягне протезний палець впоперек руки, тоді як тиск, який чиниться пальцем лівої ноги, тягне його до пальців, а ослаблення тиску повертає його у вихідне положення.

Учені розробили різні розміри протезів, щоб вони підійшли дітям і дорослим Фото: Dani Clode Design/The Plasticity Lab

Загалом в експерименті команди взяли участь 596 осіб віком від 3 до 96 років, яким дали на ознайомлення з пристроєм до хвилини. Зазначимо, що розміри додаткових великих пальців були різними, щоб вони підходили для дітей і дорослих.

Під час експерименту учасників попросили виконати два завдання:

брати кілочки та складати їх у кошик; маніпулювати та переміщати 5 або 6 різних пінопластових предметів різного розміру.

Результати показують, що 99,3% реципієнтів змогли успішно носити й контролювати додатковий великий палець. Водночас 98% реципієнтів змогли успішно маніпулювати об'єктами за допомогою протеза протягом уже першої хвилини використання.

На жаль, поки невідомо, коли вчені зможуть зробити протез доступним для широкого загалу і скільки він коштуватиме. Однак автори протеза сподіваються, що їхня робота надалі дасть змогу полегшити життя людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили неймовірно мобільний і легко керований протез руки.