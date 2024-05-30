Год после катастрофы субмарины "Титан": миллиардер планирует новое путешествие к "Титанику"

Прошлым летом во время погружения к затонувшему кораблю взорвался подводный аппарат компании OceanGate, но участников новой экспедиции это, вероятно, не пугает.

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Миллиардер и исследователь глубин океана объявили, что планируют совершить путешествие на подводном аппарате, чтобы изучить обломки затонувшего в 1912 году корабля "Титаник". Почти год назад подводный аппарат компании OceanGate взорвался во время такого же путешествия, пишет IFLScience.

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Планирование нового путешествия к месту крушения корабля "Титаник" на севере Атлантического океана началось тогда, когда 74-летний американский миллиардер Ларри Коннор позвонил Патрику Лэхи, соучредителю и генеральному директору компании Triton Submarines. Коннор попросил построить подводный аппарат, который мог бы безопасно доставить пассажиров к затонувшему в 1912 году кораблю. По словам Лэхи, Коннор попросил создать такую субмарину, которая может многократно и безопасно погружаться на глубину, где находится "Титаник".

Коннор попросил построить подводный аппарат, который мог бы безопасно доставить пассажиров к затонувшему в 1912 году кораблю Фото: NOAA/IFE/URI

По словам Коннора, он "хочет показать людям во всем мире, что, хотя океан чрезвычайно мощный, он может быть чудесным, приятным и действительно изменить жизнь, если действовать правильно".

Пара планирует использовать для своего путешествия подводный аппарат под названием Triton 4000/2 Abyssal Explorer. В компании Triton Submarines описывают эту субмарину, как "самую глубоководную акриловую подводную лодку в мире". Эта субмарина может опускаться на глубину 4 км. Этот аппарат уже использовали для исследований самых глубоких мест на Земле. Стоимость субмарины – 20 млн долларов.

Пара планирует использовать для своего путешествия подводный аппарат под названием Triton 4000/2 Abyssal Explorer Фото: IFLS

Коннор и Лэхи надеются отправиться к месту крушения "Титаника", которое находится у побережья Ньюфаундленда на глубине 3810 метров и провести научное исследование этого места. Вместе с исследованием места крушения, будущие путешественники на глубину также хотят улучшить репутацию частных глубоководных аппаратов после катастрофы с подводной лодкой "Титан" компании OceanGate. 18 июня 2023 года эта субмарина взорвалась во время погружения к месту крушения "Титаника", в результате чего погибли все пять человек на борту.

Трагический инцидент привлек волну внимания общественности, и компания OceanGate оказалась в не очень приятной ситуации, поскольку многие эксперты отрасли раскритиковали конструкцию ее субмарины и методы безопасности. Одним из самых известных критиков был Джеймс Кэмерон, режиссер фильма "Титаник" 1997 года, который совершил более 30 погружений к затонувшему кораблю.

Предстоящая миссия компании Triton Submarines направлена ​​на использование совершенно иных технологий и методов безопасности. По крайней мере так заявляют организаторы будущей миссии.

Как уже писал Фокус, недавно эксперты назвали новую причину трагического взрыва субмарины "Титан". Компанию OceanGate неоднократно предупреждали, что ее подводный аппарат небезопасен, но она продолжала продавать билеты богатым клиентам.

Также Фокус писал о том, что ранее в этом году компания Triton Submarines представила свою новую субмарину для путешествий в глубины океана. Она может вместить до 8 туристов и совершать погружения на глубину до 200 метров.