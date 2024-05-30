Рік після катастрофи субмарини "Титан": мільярдер планує нову подорож до "Титаніка"

Минулого літа під час занурення до затонулого корабля вибухнув підводний апарат компанії OceanGate, але учасників нової експедиції це, ймовірно, не лякає.

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Мільярдер і дослідник глибин океану оголосили, що планують здійснити подорож на підводному апараті, щоб вивчити уламки затонулого 1912 року корабля "Титанік". Майже рік тому підводний апарат компанії OceanGate вибухнув під час такої ж подорожі, пише IFLScience.

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Планування нової подорожі до місця аварії корабля "Титанік" на півночі Атлантичного океану розпочалося тоді, коли 74-річний американський мільярдер Ларрі Коннор зателефонував Патріку Лехі, співзасновнику та генеральному директору компанії Triton Submarines. Коннор попросив побудувати підводний апарат, який міг би безпечно доставити пасажирів до затонулого в 1912 році корабля. За словами Лехі, Коннор попросив створити таку субмарину, яка може багаторазово і безпечно занурюватися на глибину, де знаходиться "Титанік".

Коннор попросив побудувати підводний апарат, який міг би безпечно доставити пасажирів до затонулого в 1912 році корабля Фото: NOAA/IFE/URI

За словами Коннора, він "хоче показати людям в усьому світі, що, хоча океан надзвичайно потужний, він може бути чудовим, приємним і справді змінити життя, якщо діяти правильно".

Пара планує використовувати для своєї подорожі підводний апарат під назвою Triton 4000/2 Abyssal Explorer. У компанії Triton Submarines описують цю субмарину, як "найбільш глибоководний акриловий підводний човен у світі". Ця субмарина може опускатися на глибину 4 км. Цей апарат уже використовували для досліджень найглибших місць на Землі. Вартість субмарини — 20 млн доларів.

Пара планує використати для своєї подорожі підводний апарат під назвою Triton 4000/2 Abyssal Explorer Фото: IFLS

Коннор і Лехі сподіваються вирушити до місця катастрофи "Титаніка", що розташоване біля узбережжя Ньюфаундленду на глибині 3810 метрів і провести наукове дослідження цього місця. Разом із дослідженням місця аварії, майбутні мандрівники на глибину також хочуть поліпшити репутацію приватних глибоководних апаратів після катастрофи з підводним човном "Титан" компанії OceanGate. 18 червня 2023 року ця субмарина вибухнула під час занурення до місця аварії "Титаніка", внаслідок чого загинули всі п'ятеро людей на борту.

Трагічний інцидент привернув хвилю уваги громадськості, і компанія OceanGate опинилася в не дуже приємній ситуації, оскільки багато експертів галузі розкритикували конструкцію її субмарини і методи безпеки. Одним із найвідоміших критиків був Джеймс Кемерон, режисер фільму "Титанік" 1997 року, який здійснив понад 30 занурень до затонулого корабля.

Майбутня місія компанії Triton Submarines спрямована на використання зовсім інших технологій і методів безпеки. Принаймні так заявляють організатори майбутньої місії.

Як уже писав Фокус, нещодавно експерти назвали нову причину трагічного вибуху субмарини "Титан". Компанію OceanGate неодноразово попереджали, що її підводний апарат небезпечний, але вона продовжувала продавати квитки багатим клієнтам.

Також Фокус писав про те, що раніше цього року компанія Triton Submarines представила свою нову субмарину для подорожей у глибини океану. Вона може вмістити до 8 туристів і здійснювати занурення на глибину до 200 метрів.