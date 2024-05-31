Покраснел до неузнаваемости: редкие кадры самого "стеснительного" осьминога на пляже (видео)

Исследователям удалось запечатлеть редкий момент, когда животное выбралось из-под камня на пляже и изменило цвет на ярко-красный.

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У берегов Северного Уэльса (Великобритания) можно встретить огромное количество морских животных, и осьминоги вовсе не являются уникальным видом для местного побережья. Но видели ли вы, чтобы осьминоги краснели буквально за считанные секунды? Исследователям удалось заснять редкие кадры того, как морское существо меняет цвет, выбираясь из-под камня на пляже, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на британском пляже Менай-Бридж, где двое отдыхающих заметили щупальца, торчащие из-под камня. Они обратились к сотруднику Общества охраны морской среды (MCS), в результате чего исследователям удалось заснять редкие кадры.

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По словам помощницы MCS Сиары Тейлор, она подошла к месту, на которое указали отдыхающие, а затем они начали вместе ждать. Спустя некоторое время осьминог выбрался из своего каменного укрытия и начал двигаться в сторону моря. По словам очевидцев, эта картина стала удивительным напоминанием о прекрасной дикой природе Северного Уэльса и необходимости ее защищать.

Наиболее любопытным в этой ситуации оказалось то, что как только осьминог появился на поверхности, он буквально за секунды изменил цвет своего тела с призрачно-белого на ярко-красный. После этого существо благополучно вернулось в море.

Отметим, что в самом процессе смены цвета нет ничего удивительного. Предыдущие исследования уже показали, что под кожей животных есть тысячи клеток, каждая из которых содержит мешочки, заполненные пигментами разного цвета. Растягивая или сжимая эти мешочки, животные могут быстро менять яркость каждого из этих цветов.

На кадрах, снятых на пляже, виден свернутый или рогатый осьминог (Eledone cirrosa), который не является редким видом в британских водах. На самом деле представителей этого вида довольно часто можно встретить у побережья Великобритании, а также на пляжах по всей Европе.

Тем не менее ученые признают, что достаточно редко можно встретить рогатого осьминога вне воды, а еще реже — увидеть его "изменение цвета" на видео. Их редко регистрируют в больших количествах, но часто это происходит потому, что они ведут одиночный образ жизни: довольно малоактивны в дневное время, проводят много времени в укрытии и, как правило, очень хорошо замаскированы.

По словам специалиста по данным MCS Ангуса Джексона, существует множество причин, почему осьминог может изменить цвет своего тела, однако в данном случае, вероятно, животное восприняло людей как угрозу, а потому попыталось отпугнуть их. Осьминоги весьма разумные и сложные существа, которые используют изменение цвета в качестве стратегии защиты, а также в качестве формы общения и маскировки.

Статистика свидетельствует о том, что в последние годы численность рогатых осьминогов увеличивается. Эксперты полагают, что это связано с сокращением численности их хищников, например, трески, а также повышением температуры моря, вызванным изменением климата.

Ранее Фокус писал о том, что человек и осьминог похожи: ученые обнаружили новую общую особенность.