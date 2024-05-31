Почервонів до невпізнання: рідкісні кадри найбільш "сором'язливого" восьминога на пляжі (відео)

Дослідникам вдалося сфотографувати рідкісний момент, коли тварина вибралася з-під каменя на пляжі та змінила колір на яскраво-червоний.

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Біля берегів Північного Уельсу (Велика Британія) можна зустріти величезну кількість морських тварин, і восьминоги зовсім не є унікальним видом для місцевого узбережжя. Але чи бачили ви, щоб восьминоги червоніли буквально за лічені секунди? Дослідникам вдалося зняти рідкісні кадри того, як морська істота змінює колір, вибираючись з-під каменю на пляжі, пише Daily Mail.

Інцидент стався на британському пляжі Менай-Брідж, де двоє відпочивальників помітили щупальця, що стирчали з-під каменю. Вони звернулися до співробітника Товариства охорони морського середовища (MCS), внаслідок чого дослідникам вдалося зняти рідкісні кадри.

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За словами помічниці MCS Сіари Тейлор, вона підійшла до місця, на яке вказали відпочивальники, а потім вони почали разом чекати. Через деякий час восьминіг вибрався зі свого кам'яного укриття і почав рухатися в бік моря. За словами очевидців, ця картина стала дивовижним нагадуванням про чудову дику природу Північного Уельсу і необхідність її захищати.

Найцікавішим у цій ситуації виявилося те, що щойно восьминіг з'явився на поверхні, він буквально за секунди змінив колір свого тіла з примарно-білого на яскраво-червоний. Після цього істота щасливо повернулася в море.

Зазначимо, що в самому процесі зміни кольору немає нічого дивного. Попередні дослідження вже показали, що під шкірою тварин є тисячі клітин, кожна з яких містить мішечки, заповнені пігментами різного кольору. Розтягуючи або стискаючи ці мішечки, тварини можуть швидко змінювати яскравість кожного з цих кольорів.

На кадрах, знятих на пляжі, видно згорнутий або рогатий восьминіг (Eledone cirrosa), який не є рідкісним видом у британських водах. Насправді представників цього виду досить часто можна зустріти біля узбережжя Великої Британії, а також на пляжах по всій Європі.

Проте вчені визнають, що досить рідко можна зустріти рогатого восьминога поза водою, а ще рідше — побачити його "зміну кольору" на відео. Їх рідко реєструють у великих кількостях, але часто це відбувається через те, що вони ведуть поодинокий спосіб життя: доволі малоактивні в денний час, проводять багато часу в укритті та, як правило, дуже добре замасковані.

За словами фахівця з даних MCS Ангуса Джексона, існує безліч причин, чому восьминіг може змінити колір свого тіла, проте в цьому випадку, ймовірно, тварина сприйняла людей як загрозу, а тому спробувала відлякати їх. Восьминоги вельми розумні та складні істоти, які використовують зміну кольору як стратегію захисту, а також як форму спілкування і маскування.

Статистика свідчить про те, що останніми роками чисельність рогатих восьминогів збільшується. Експерти вважають, що це пов'язано зі скороченням чисельності їхніх хижаків, наприклад, тріски, а також підвищенням температури моря, викликаним зміною клімату.

Раніше Фокус писав про те, що людина і восьминіг схожі: вчені виявили нову спільну особливість.