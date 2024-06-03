"Стойкий солдатик" на Луне все-таки сдался: стала известна судьба японского модуля (фото)

Японские ученые не оставляют попыток восстановить связь со своим чрезвычайно устойчивым аппаратом.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о том, что посадочному модулю SLIM, который с января находится на Луне, за последние несколько дней постоянно посылали сигналы, но никакой реакции не было получено. Предполагается, что очередная холодная ночь на Луне все же привела к тому, что аппарат вышел из строя. Он смог до этого пережить уже несколько лунных ночей при чрезвычайной низкой температуре, хотя и не был на это рассчитан. Тем не менее японские ученые не оставляют надежды на то, что SLIM все еще сможет работать, пишет Space.

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Ученые из JAXA несколько дней подряд посылали сигналы посадочному модулю SLIM, но не получили обратного ответа. Поэтому исследователи считают, что эта миссия уже завершена. Посадочный модуль SLIM, который был предназначен для демонстрации технологии чрезвычайно точной посадки, приземлился на Луне 19 января. Он действительно приземлился максимально точно: в нескольких десятках метров от назначенного места посадки, хотя другие аппараты приземляются в сотнях метров и даже в нескольких километрах.

Посадочный модуль SLIM, который был предназначен для демонстрации технологии чрезвычайно точной посадки, приземлился на Луне 19 января Фото: JAXA

До сих пор японские ученые проводили каждый месяц проверку работоспособности SLIM в феврале, марте и апреле. Для ученых полученные данные были шокирующими: модуль смог пережить целых три холодные лунные ночи, хотя не должен был пережить и одной. Ночь на Луне, когда температура опускается до минус 170 градусов Цельсия, длится примерно 14 дней. У аппарата SLIM нет радиоизотопных обогревателей, а потому все его приборы, да и сам аппарат, должны были выйти уже давно из строя.

Поверхность Луны. Фотография модуля SLIM Фото: JAXA

Несмотря на то, что миссия на Луне кажется завершена, в JAXA планируют снова отправить сигналы SLIM через пару недель, когда место посадки аппарат снова будет освещено светом Солнца, то есть на Луне наступит день. Предполагается, что аппарат может все же накопить достаточно энергии, чтобы связаться с Землей и возможно прислать новые снимки. Такая надежда остается, ведь SLIM уже доказал, что он чрезвычайно устойчивый и живучий.

Поверхность Луны. Фотография модуля SLIM Фото: JAXA

Стоит напомнить, что проблемы у японского модуля начались еще во время посадки на Луну. SLIM приземлился не в том положении, в котором должен был, а потому его солнечные панели были обращены в сторону от Солнца. В результате модуль не смог получить нужное количество энергии для работы. К концу января посадочный модуль все же начал свою деятельность по исследованию Луны, когда Солнце оказалось в нужном расположении, хотя она продолжалась всего несколько дней.

Поверхность Луны. Фотография модуля SLIM Фото: X (Twitter)

За время полноценной работы на Луне SLIM предоставил новые сведения о поверхности Луны, в том числе он подтвердил наличие там минерала оливин, который является основным компонентом верхней части мантии Земли. Ученые считают, что оливин является основным компонентом мантии Луны.

Это открытие имеет важное значение для лучшего понимания происхождения Луны и может подтвердить теорию о том, что наш спутник возник из обломков, которые отколись от Земли в результате столкновения с другим небесным телом. По словам японских ученых, SLIM уже передал гораздо больше ценных данных, чем ожидалось до начала миссии.

Как уже писал Фокус, ученые смогли обнаружить новый тип пород на Марсе благодаря изучение двух камней, которые прибыли с Красной планеты.

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