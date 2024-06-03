"Стійкий солдатик" на Місяці все-таки здався: стала відома доля японського модуля (фото)

Японські вчені не полишають спроб відновити зв'язок зі своїм надзвичайно стійким апаратом.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило про те, що посадковому модулю SLIM, який із січня перебуває на Місяці, протягом останніх кількох днів постійно надсилали сигнали, але жодної реакції не було отримано. Передбачається, що чергова холодна ніч на Місяці все ж таки призвела до того, що апарат вийшов з ладу. Він зміг до цього пережити вже кілька місячних ночей за надзвичайної низької температури, хоча й не був на це розрахований. Проте японські вчені не полишають надії на те, що SLIM все ще зможе працювати, пише Space.

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Науковці з JAXA кілька днів поспіль посилали сигнали посадковому модулю SLIM, але не отримали зворотної відповіді. Тому дослідники вважають, що ця місія вже завершена. Посадковий модуль SLIM, який був призначений для демонстрації технології надзвичайно точної посадки, приземлився на Місяці 19 січня. Він дійсно приземлився максимально точно: за кілька десятків метрів від призначеного місця посадки, хоча інші апарати приземляються за сотні метрів і навіть за кілька кілометрів.

Посадковий модуль SLIM, який був призначений для демонстрації технології надзвичайно точної посадки, приземлився на Місяці 19 січня Фото: JAXA

Досі японські вчені проводили щомісяця перевірку працездатності SLIM у лютому, березні та квітні. Для науковців отримані дані були шокуючими: модуль зміг пережити аж три холодні місячні ночі, хоча не повинен був пережити й однієї. Ніч на Місяці, коли температура опускається до мінус 170 градусів Цельсія, триває приблизно 14 днів. В апарата SLIM немає радіоізотопних обігрівачів, а тому всі його прилади, та й сам апарат, повинні були вийти вже давно з ладу.

Поверхня Місяця. Фото модуля SLIM Фото: JAXA

Незважаючи на те, що місія на Місяці здається завершеною, у JAXA планують знову надіслати сигнали SLIM за кілька тижнів, коли місце посадки апарату знову буде освітлене світлом Сонця, тобто на Місяці настане день. Передбачається, що апарат може все ж накопичити достатньо енергії, щоб зв'язатися із Землею і, можливо, надіслати нові знімки. Така надія залишається, адже SLIM уже довів, що він надзвичайно стійкий і живучий.

Поверхня Місяця. Фото модуля SLIM Фото: JAXA

Варто нагадати, що проблеми у японського модуля почалися ще під час посадки на Місяць. SLIM приземлився не в тому положенні, в якому мав би бути, а тому його сонячні панелі були звернені в бік від Сонця. У результаті модуль не зміг отримати потрібну кількість енергії для роботи. До кінця січня посадковий модуль все ж розпочав свою діяльність з дослідження Місяця, коли Сонце опинилося в потрібному розташуванні, хоча вона тривала лише кілька днів.

Поверхня Місяця. Фото модуля SLIM Фото: X (Twitter)

За час повноцінної роботи на Місяці SLIM надав нові відомості про поверхню Місяця, зокрема він підтвердив наявність там мінералу олівін, який є основним компонентом верхньої частини мантії Землі. Вчені вважають, що олівін є основним компонентом мантії Місяця.

Це відкриття має важливе значення для кращого розуміння походження Місяця і може підтвердити теорію про те, що наш супутник виник з уламків, що відкотилися від Землі внаслідок зіткнення з іншим небесним тілом. За словами японських учених, SLIM уже передав набагато більше цінних даних, ніж очікувалося до початку місії.

Як уже писав Фокус, вчені змогли виявити новий тип порід на Марсі завдяки вивченню двох каменів, які прибули з Червоної планети.

Також Фокус писав про те, що на Сонці нещодавно сталося одразу три потужні спалахи, один з яких, як прогнозується, може стати причиною появи геомагнітної бурі на Землі.