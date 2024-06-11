Биомеханика взялась за распутывание волос: ученые начали очень необычный эксперимент

Исследователи решили выяснить, почему человеческие волосы секутся и запутываются.

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Команда ученых из Тринити-колледжа в Дублине разработала устройство, которое поможет понять, почему человеческие волосы секутся и запутываются, пишет Phys.org.

Спутанные волосы и секущиеся кончики – распространенная проблема. Но наука, лежащая в основе такого рода повреждений волосы, плохо изучена. Ситуацию решила исправить команда из Тринити-колледжа во главе с профессором Дэвидом Тейлором.

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Исследования, которое проводятся в центре биомедицинской инженерии, охватывают все виды природных материалов, от человеческих костей до морских ракушек. Но еще никогда в центре не исследовались человеческие волосы.

Тейлор со своей командой разработал установку, которая воссоздает то, что происходит во время расчесывания спутанных волос.

В ходе эксперимента были протестированы два типа волос: с секущимися кончиками и более здоровые. С помощью своей машины команда смогла сделать секущимися оба типа волос. Те волосы, которые были предрасположены к сечению расслаивались быстрее, а длина расслоения была больше. Также ученые выяснили, что при обесцвечивании волосы человека, не страдавшего от посеченных кончиков, начинали расслаиваться.

"Мы были поражены тем, насколько хорошо сработала наша машина — — часто одна прядь волос разделялась на две по всей длине, точно так же, как это делают волосы, когда некоторые люди сушат волосы или расчесывают. Теперь, когда мы можем воспроизводимо создавать секущиеся волосы, мы можем продолжить изучение того, почему у некоторых людей волосы секутся, а у некоторых нет", — говорит участница исследования Изабель Даффи.

По словам профессора Тейлора, работа является первым шагом к разработке научного подхода к лучшему пониманию биомеханики расщепления волос.

"Волосы — сложный материал, и удивительно, как мало мы о них знаем. Со временем наша работа может изменить это, что повлияет на косметическую промышленность и миллионы людей по всему миру", — подчеркивает автор исследования.

Напомним, человеческие волосы способны очищать океан от нефти. Компания из США создает коврики из человеческих волос, которые на удивление эффективно справляются с разливами нефти.