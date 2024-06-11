Біомеханіка взялася за розплутування волосся: вчені розпочали дуже незвичайний експеримент

Дослідники вирішили з'ясувати, чому людське волосся січеться і заплутується.

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Команда вчених із Трініті-коледжу в Дубліні розробила пристрій, який допоможе зрозуміти, чому людське волосся січеться і заплутується, пише Phys.org.

Сплутане волосся і посічені кінчики — поширена проблема. Але наука, що лежить в основі такого роду пошкоджень волосся, погано вивчена. Ситуацію вирішила виправити команда з Трініті-коледжу на чолі з професором Девідом Тейлором.

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Дослідження, що проводяться в центрі біомедичної інженерії, охоплюють усі види природних матеріалів, від людських кісток до морських черепашок. Але ще ніколи в центрі не досліджували людське волосся.

Тейлор зі своєю командою розробив установку, яка відтворює те, що відбувається під час розчісування сплутаного волосся.

Під час експерименту було протестовано два типи волосся: з посіченими кінчиками та здоровіші. За допомогою своєї машини команда змогла зробити посіченими обидва типи волосся. Те волосся, яке було схильне до посічення, розшаровувалося швидше, а довжина розшарування була більшою. Також учені з'ясували, що під час знебарвлення волосся людини, яка не страждала від посічених кінчиків, починало розшаровуватися.

"Ми були вражені тим, наскільки добре спрацювала наша машина — часто одне пасмо волосся розділялося на два по всій довжині, точно так само, як це робить волосся, коли деякі люди сушать волосся або розчісують. Тепер, коли ми можемо створювати волосся, що січеться, ми можемо продовжити вивчення того, чому в деяких людей волосся січеться, а в деяких ні", — каже учасниця дослідження Ізабель Даффі.

За словами професора Тейлора, робота є першим кроком до розробки наукового підходу до кращого розуміння біомеханіки розщеплення волосся.

"Волосся — складний матеріал, і дивно, як мало ми про нього знаємо. Згодом наша робота може змінити це, що вплине на косметичну промисловість і мільйони людей по всьому світу", — підкреслює автор дослідження.

Нагадаємо, людське волосся здатне очищати океан від нафти. Компанія зі США створює килимки з людського волосся, які напрочуд ефективно справляються з розливами нафти.