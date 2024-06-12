Черная вдова не так уж страшна: разработано новое противоядие, и в нем есть что-то от человека

Исследователи разработали совершенно новый тип противоядия, который может более безопасно и эффективно лечить укусы европейского паука.

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Когда европейские черные вдовы (Latrodectus tredecimguttatus) кусают, они вводят своим жертвам мощный токсин, известный как альфа-латротоксин. Он поражает нервную систему и может вызвать состояние, называемое латродектизмом, при котором пациенты испытывают сильную боль, головную боль и тошноту. Если не лечить это состояние, изнурительные симптомы могут длиться несколько дней, а в редких случаях даже приводят к летальному исходу, пишет Live Science.

Жертвам черной вдовы, как правило, прописывают обезболивающие, например, опиоиды и бензодиазепины, помогающие в лечение симптомов. Также пациентам дают противоядие, содержащее антитела, полученные от лошадей, которым вводили токсин черной вдовы и таким образом получали антитела.

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Такое лечение позволяет организму человека усилить иммунный ответ на яд паука, противодействуя его воздействию на нервную систему человека. Однако противоядие происходит от лошадей, а потому человеческая иммунная система может воспринять его как "чужеродное". В редких случаях иммунная система может перейти в перегрузку, что потенциально может вызвать аллергические реакции и "сывороточную болезнь". Кроме того эффективность такого противоядия существенно варьируется от одной партии антител к другой.

Чтобы избежать этих потенциальных рисков, ученые в новом исследовании разработали противоядие, в основе которого лежат человеческие антитела, генерируемые в лаборатории. Эти антитела нацелены на токсин европейской черной вдовы и теоретически могут быть "изготовлены на заказ" по мере необходимости. Поскольку новые антитела содержат составные части, уникальные для человека, они не вызовут опасных иммунных реакций.

До сих пор это противоядие тестировалось лишь в лаборатории, но по словам соавтора исследования, профессора медицинской биотехнологии в Техническом университете Брауншвейга в Германии Майкла Хуста, они могут в конечном итоге предоставить людям более безопасное и эффективное противоядие против укусов черной вдовы. Впрочем, ученые признают, что потребуются дополнительные тесты.

В ходе исследования команда протестировала в лаборатории более 10 миллиардов различных антител, чтобы определить их способности связывать и нейтрализовать альфа-латротоксин. В общей сложности было выявлено 45 человеческих антител, которые способны на это. В том числе речь идет о MRU44-4-A1, которое показало "исключительно" высокий уровень нейтрализации.

По словам авторов исследования, когда противоядие нейтрализует токсин, оно предотвращает его связывание с клетками и, таким образом, минимизирует ущерб организму.

Ученые признают, что могут пройти годы, прежде чем новое противоядие от укусов европейской черной вдовы окажется в клиниках. Как минимум, потребуется пара лет, чтобы проверить безопасность и эффективность нового противоядия на клетках животных. Далее необходимо будет провести клинические испытания и лишь после этого противоядие может быть доступно в клиниках.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если вас укусит черная вдова.