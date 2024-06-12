Чорна вдова не така вже й страшна: розроблено нову протиотруту, і в ній є щось від людини

Дослідники розробили абсолютно новий тип протиотрути, який може безпечніше й ефективніше лікувати укуси європейського павука.

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Коли європейські чорні вдови (Latrodectus tredecimguttatus) кусають, вони вводять своїм жертвам потужний токсин, відомий як альфа-латротоксин. Він вражає нервову систему і може спричинити стан, званий латродектизмом, за якого пацієнти відчувають сильний біль, головний біль і нудоту. Якщо не лікувати цей стан, виснажливі симптоми можуть тривати кілька днів, а в рідкісних випадках навіть призводять до летального результату, пише Live Science.

Жертвам чорної вдови, як правило, прописують знеболювальні, наприклад, опіоїди та бензодіазепіни, що допомагають у лікування симптомів. Також пацієнтам дають протиотруту, що містить антитіла, отримані від коней, яким вводили токсин чорної вдови й таким чином отримували антитіла.

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Таке лікування дає змогу організму людини посилити імунну відповідь на отруту павука, протидіючи її впливу на нервову систему людини. Однак протиотрута походить від коней, а тому людська імунна система може сприйняти її як "чужорідну". У рідкісних випадках імунна система може перейти в перевантаження, що потенційно може спричинити алергічні реакції та "сироваткову хворобу". Крім того, ефективність такої протиотрути суттєво варіюється від однієї партії антитіл до іншої.

Щоб уникнути цих потенційних ризиків, вчені в новому дослідженні розробили протиотруту, в основі якої лежать людські антитіла, що генеруються в лабораторії. Ці антитіла націлені на токсин європейської чорної вдови та теоретично можуть бути "виготовлені на замовлення" за потреби. Оскільки нові антитіла містять складові частини, унікальні для людини, вони не викличуть небезпечних імунних реакцій.

Досі цю протиотруту тестували лише в лабораторії, але за словами співавтора дослідження, професора медичної біотехнології в Технічному університеті Брауншвейга в Німеччині Майкла Хуста, вони можуть зрештою надати людям безпечнішу й ефективнішу протиотруту проти укусів чорної вдови. Утім, учені визнають, що будуть потрібні додаткові тести.

Під час дослідження команда протестувала в лабораторії понад 10 мільярдів різних антитіл, щоб визначити їхні здібності зв'язувати й нейтралізувати альфа-латротоксин. Загалом було виявлено 45 людських антитіл, які здатні на це. Зокрема йдеться про MRU44-4-A1, яке показало "винятково" високий рівень нейтралізації.

За словами авторів дослідження, коли протиотрута нейтралізує токсин, вона запобігає його зв'язуванню з клітинами та, таким чином, мінімізує шкоду організму.

Вчені визнають, що можуть пройти роки, перш ніж нова протиотрута від укусів європейської чорної вдови опиниться в клініках. Щонайменше знадобиться кілька років, щоб перевірити безпеку й ефективність нової протиотрути на клітинах тварин. Далі необхідно буде провести клінічні випробування і лише після цього протиотрута може бути доступною в клініках.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо вас вкусить чорна вдова.