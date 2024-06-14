Пиры в честь Геркулеса: археологи нашли древнеримские артефакты в древнем храме

Исследователи обнаружили большое количество предметов, указывающих на проведение пира в одном из древних храмов. Однако это был не простой пир.

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В древнем портовом городе Остия Антика, известном своей богатой историей, археологи обнаружили коллекцию римских артефактов, связанных с ритуальными пирами. Расположенный в устье реки Тибр, этот город когда-то служил главным портом Рима, облегчая транспортировку товаров и людей вдоль Остийской дороги, пишет Heritage Daily.

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Исследователи сосредоточились на храме Геркулеса в священном районе Insula XV, который является частью зоны Regio I. Это монументальное сооружение размером 31 на 16 метров. Команда археологов обнаружила большой колодец в основании храма, в котором, после осушения, нашли коллекцию предметов датированных I-II веками нашей эры.

Колодец содержал разнообразную керамику, миниатюры, светильники, стеклянные емкости, фрагменты мрамора и обгоревшие кости животных, в частности свиней и крупного рогатого скота. По мнению археологов, эти предметы связаны с ритуальными пирами, которые проводили в храме.

В Министерстве культуры заявили, что находка обгоревших костей подтверждает, что в святилище совершались жертвоприношения животных. Кроме того, обожженная керамика свидетельствует о том, что мясо готовили и потребляли во время пиров в честь божества. Остатки этих ритуальных блюд, вероятно, были выброшены в колодец, когда ритуалы заканчивались.

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Это открытие дает ценную информацию о религиозных и социальных практиках Древнего Рима и демонстрирует значение ритуальных трапез в культе Геракла и роль храма как центра общественных собраний и религиозных обрядов.

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