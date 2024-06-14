Бенкети на честь Геркулеса: археологи знайшли давньоримські артефакти в стародавньому храмі

Дослідники виявили велику кількість предметів, які вказують на проведення бенкету в одному зі стародавніх храмів. Однак це був не простий бенкет.

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У стародавньому портовому місті Остія Антика, відомому своєю багатою історією, археологи виявили колекцію римських артефактів, пов'язаних із ритуальними бенкетами. Розташоване в гирлі річки Тибр, це місто колись слугувало головним портом Риму, полегшуючи транспортування товарів і людей вздовж Остійської дороги, пише Heritage Daily.

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Дослідники зосередилися на храмі Геркулеса у священному районі Insula XV, який є частиною зони Regio I. Ця монументальна споруда розміром 31 на 16 метрів. Команда археологів виявила великий колодязь в основі храму, в якому, після осушення, знайшли колекцію предметів датованих I-II століттями нашої ери.

Колодязь містив різноманітну кераміку, мініатюри, світильники, скляні місткості, фрагменти мармуру та обгорілі кістки тварин, зокрема свиней і великої рогатої худоби. На думку археологів, ці предмети пов'язані з ритуальними бенкетами, які проводили в храмі.

У Міністерстві культури заявили, що знахідка обгорілих кісток підтверджує, що в святилищі відбувалися жертвоприношення тварин. Крім того, обпалена кераміка свідчить про те, що м'ясо готували і споживали під час бенкетів на честь божества. Залишки цих ритуальних страв, ймовірно, були викинуті в колодязь, коли ритуали закінчувалися.

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Це відкриття дає цінну інформацію про релігійні та соціальні практики Стародавнього Риму й демонструє значення ритуальних трапез у культі Геракла та роль храму як осередку громадських зібрань і релігійних обрядів.

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