Салат из сверчков и мясо из пробирки: как будет выглядеть еда человека уже через 30 лет (фото)

Исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы посмотреть, как может выглядеть наш рацион в будущем, где человечество питается "устойчиво".

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Климатический кризис навис над планетой, в результате чего мир столкнулся с экстремальными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Последние 12 месяцев стали самыми жаркими в истории наблюдений — в каждый из этих периодов ученые фиксировали новый температурный рекорд и теперь предупреждают, что будущее может быть еще более экстремальным, пишет Daily Mail.

Чтобы сдержать глобальное закипание Земли, человечеству придется отказаться от использования ископаемого топлива для сокращения парниковых выбросов, а также питаться "экологично" и "устойчиво", чтобы спасти планету.

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В новом исследовании команда использовала инструмент искусственного интеллекта Midjourney, чтобы составить меню людей 2054 года, в котором представлены такие блюда, как салат из сверчков и выращенные в лаборатории стейки. В меню также присутствуют зеленые спагетти и мясные шарики из водных растений.

Все эти блюда, по сути, объединяет одно — у них меньший углеродный след, чем у знакомых нам классических продуктов, а значит переход на такую форму питания позволит сдержать климатический кризис Земли.

Изображения меню будущего были созданы с помощью Midjourney командой экспертов FixOurFood, исследовательской программы, возглавляемой Йоркским университетом, и британского ритейлера Co-op.

Насекомые

Большинство исследований показывают, что на красное мясо и молочные продукты приходится значительная доля парниковых выбросов, а потому, по мнению исследователей в будущем нам придется от них отказаться. Исследования показали, что насекомые могут стать отличной белковой заменой этих продуктов.

Сверчки, черви и муравьи безвредны для окружающей среды, поскольку потребляют меньше природных ресурсов, чем выращивание домашнего скота, а также являются здоровой альтернативой мясу. Ранее ученые уже заявляли, что насекомые станут следующим "суперпродуктом", так как они полны белка и питательных веществ, а также являются источником калия, магния и содержат в три раза больше жирных кислот, чем омега-3 в лососе.

Исследователи считают, что помимо сверчков уже к середине столетия в нашем рационе также будут саранча, кузнечики, а возможно и термиты с цикадами.

В будущем люди будут питаться салатом из сверчков. Фото создано ИИ Фото: Co-op/FixOurFood

Мясо из пробирки

Исследователи уже не раз заявляли о стейках, выращенных в лаборатории. Однако мясо, созданное в таких условиях, все еще сталкивается с юридическими и нормативными препятствиями. Впрочем, авторы исследования считают, что к середине столетия, эти проблемы будут разрешены.

Этот футуристический метод, также известный как "выращенное" мясо, представляет собой альтернативу мясу настоящих животных, сохраняя при этом более или менее одинаковый вкус. Для того, чтобы создать такое мясо, требуется образец клеток животного, а затем ученые выращивают или культивируют их для создания мясистой массы. Этот метод также требует меньшего количества ресурсов и пространства.

Привычное нам мясо заменят стейки, вырощенные в лаборатории. Фото создано ИИ Фото: Co-op/FixOurFood

Морская альтернатива

Овощи и фрукты имеют более низкие выбросы, чем мясо, однако исследователи обеспокоены, что изменение климата приведет к сокращению доступности таких популярных продуктов, как авокадо. Поэтому они ожидают, что альтернативу им предложат необычные виды растений, в том числе малоизвестный водный папоротник азолла.

Исследователи из Йельского университета утверждают, что азолла способна улавливать углекислый газ и является более устойчивой к климатическим изменениям, чем привычные нам овощи и фрукты. Проект Регенерация описал его как имеющий "хрустящую текстуру" и вкус "землистый, напоминающий лес".

Азоллу можна напечатать в любом виде, например, спагетти с митболами. Фото создано ИИ Фото: Co-op/FixOurFood

Исследователи считают, что в дальнейшем мы можем использовать гель из азоллы, чтобы напечатать продукты в привычных нам формах, например, в виде спагетти, фрикаделек или гамбургеров.

Отметим, что исследование основано на новом отчете Co-op, в котором говорится, что люди стали все более осознанно подходить к выбору продуктов питания. Например, 72% потребителей стали все чаще беспокоиться об этических и экологически чистых продуктам, в сравнении с 54% в 1994 году.

Азоллу можна напечатать в любом виде, например, бурера. Фото создано ИИ Фото: Co-op/FixOurFood

Ранее Фокус писал о том, что ученые вырастили в лаборатории свиной стейк — выглядит и пахнет, как настоящий.