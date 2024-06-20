Салат із цвіркунів і м'ясо з пробірки: який вигляд матиме їжа людини вже через 30 років (фото)

Дослідники використовували штучний інтелект, щоб подивитися, який вигляд може мати наш раціон у майбутньому, де людство харчується "стійко".

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Кліматична криза нависла над планетою, внаслідок чого світ зіткнувся з екстремальними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж. Останні 12 місяців стали найспекотнішими в історії спостережень — у кожний із цих періодів учені фіксували новий температурний рекорд і тепер попереджають, що майбутнє може бути ще більш екстремальним, пише Daily Mail.

Щоб стримати глобальне закипання Землі, людству доведеться відмовитися від використання викопного палива для скорочення парникових викидів, а також харчуватися "екологічно" і "стійко", щоб врятувати планету.

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У новому дослідженні команда використовувала інструмент штучного інтелекту Midjourney, щоб скласти меню людей 2054 року, в якому представлені такі страви, як салат із цвіркунів і вирощені в лабораторії стейки. У меню також присутні зелені спагеті та м'ясні кульки з водних рослин.

Усі ці страви, по суті, об'єднує одне — вони мають менший вуглецевий слід, ніж знайомі нам класичні продукти, а отже, перехід на таку форму харчування дасть змогу стримати кліматичну кризу Землі.

Зображення меню майбутнього були створені за допомогою Midjourney командою експертів FixOurFood, дослідницької програми, очолюваної Йоркським університетом, і британського ритейлера Co-op.

Комахи

Більшість досліджень показують, що на червоне м'ясо і молочні продукти припадає значна частка парникових викидів, а тому, на думку дослідників, у майбутньому нам доведеться від них відмовитися. Дослідження показали, що комахи можуть стати чудовою білковою заміною цих продуктів.

Цвіркуни, черв'яки та мурахи нешкідливі для довкілля, оскільки споживають менше природних ресурсів, ніж вирощування домашньої худоби, а також є здоровою альтернативою м'ясу. Раніше вчені вже заявляли, що комахи стануть наступним "суперпродуктом", тому що вони сповнені білка і поживних речовин, а також є джерелом калію, магнію і містять утричі більше жирних кислот, ніж омега-3 в лососеві.

Дослідники вважають, що, крім цвіркунів, уже до середини століття в нашому раціоні також будуть сарана, коники, а можливо і терміти з цикадами.

У майбутньому люди харчуватимуться салатом із цвіркунів. Фото створено ШІ Фото: Co-op/FixOurFood

М'ясо з пробірки

Дослідники вже не раз заявляли про стейки, вирощені в лабораторії. Однак м'ясо, створене в таких умовах, все ще стикається з юридичними та нормативними перешкодами. Утім, автори дослідження вважають, що до середини століття, ці проблеми будуть вирішені.

Цей футуристичний метод, також відомий як "вирощене" м'ясо, являє собою альтернативу м'ясу справжніх тварин, зберігаючи при цьому більш-менш однаковий смак. Для того, щоб створити таке м'ясо, потрібен зразок клітин тварини, а потім вчені вирощують або культивують їх для створення м'ясистої маси. Цей метод також вимагає меншої кількості ресурсів і простору.

Звичне нам м'ясо замінять стейки, вирощені в лабораторії. Фото створено ШІ Фото: Co-op/FixOurFood

Морська альтернатива

Овочі та фрукти мають нижчі викиди, ніж м'ясо, проте дослідники стурбовані, що зміна клімату призведе до скорочення доступності таких популярних продуктів, як авокадо. Тому вони очікують, що альтернативу їм запропонують незвичайні види рослин, зокрема маловідома водна папороть азолла.

Дослідники з Єльського університету стверджують, що азолла здатна вловлювати вуглекислий газ і є більш стійкою до кліматичних змін, ніж звичні нам овочі та фрукти. Проєкт Регенерація описав його як такий, що має "хрустку текстуру" і смак "землистий, що нагадує ліс".

Азоллу можна надрукувати в будь-якому вигляді, наприклад, спагеті з мітболами. Фото створено ШІ Фото: Co-op/FixOurFood

Дослідники вважають, що надалі ми можемо використовувати гель з азолли, щоб надрукувати продукти у звичних нам формах, наприклад, у вигляді спагеті, фрикадельок або гамбургерів.

Зазначимо, що дослідження ґрунтується на новому звіті Co-op, в якому йдеться про те, що люди стали все більш усвідомлено підходити до вибору харчів. Наприклад, 72% споживачів стали все частіше турбуватися про етичні та екологічно чисті продукти, як порівняти з 54% у 1994 році.

Азоллу можна надрукувати в будь-якому вигляді, наприклад, бурера. Фото створено ШІ Фото: Co-op/FixOurFood

Раніше Фокус писав про те, що вчені виростили в лабораторії свинячий стейк — виглядає і пахне, як справжній.