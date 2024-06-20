95% своего времени новорожденные олени проводят, свернувшись "калачиком" под кустом: зачем им это

Исследователи предупреждают, что это совершенно нормальное поведение для животных, а потому не следует пытаться спасти олененка, даже если вам кажется, что он "потерялся".

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Земля является домом для миллионов видов животных и все они по-разному воспитывают своих детенышей. Разные виды используют разные стратегии, чтобы вырастить потомство и защитить его от хищников. Любопытно, что природа нередко наделяет юных животных отдельными характеристиками или признаками, позволяющими им выжить в дикой природе, пишет IFLScience.

Когда речь идет о крупных животных-охотниках, они, как правило, используют один из двух подходов к сохранению жизни молодняка, в зависимости от чего делятся на: прячущихся и последователей. К последним относятся бизоны и снежные бараны, потомство которых сразу встает на ноги и следует за мамой.

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В то же время олени используют совершенно иную стратегию: у детенышей большинства видов оленей на спине есть пятна, которые тускнеют с возрастом — однако в детстве именно они помогают животным маскироваться. Пока матери отправляются на охоту за кормом, детеныши сворачиваются калачиком и остаются неподвижными — так новорожденные проводят около 95% своего времени.

Ученые советуют не подходить к олененку в лесу Фото: Shutterstock

В результате ученые предупреждают: не пытайтесь спасти олененка, если заметите его совершенно одного в лесу под кустом, свернутым калачиком — на самом деле, все происходит так, как и должно быть. В большинстве случаев, такая картина вызовет у людей желание помочь олененку, однако ученые призывают оставить животное в покое и дать ему дождаться маму.

На самом деле, мама-олениха знает, где спрятала своего детеныша, а потому непременно его найдет. Правда, это сработает лишь в том случае, если люди оставят олененка на том же месте, где нашли его. Исследователи предупреждают, что перемещение олененка на самом деле резко снизит его шансы на выживание, так как этих животных сложно выращивать в неволе.

Ученые советуют не подходить к олененку в лесу Фото: Shutterstock

Впрочем, ученые признают, что есть ситуации, когда олененку, вероятно, действительно необходима помощь человека — например, когда детеныша нашли рядом с телом мертвой матери, он явно болен или сам ищет вашего внимания. В таких случаях лучше обратиться в местную службу охраны диких животных.

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