95% свого часу новонароджені олені проводять, згорнувшись "калачиком" під кущем: навіщо їм це

Дослідники попереджають, що це абсолютно нормальна поведінка для тварин, а тому не слід намагатися врятувати оленятко, навіть якщо вам здається, що воно "загубилося".

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Земля є домівкою для мільйонів видів тварин і всі вони по-різному виховують своїх дитинчат. Різні види використовують різні стратегії, щоб виростити потомство і захистити його від хижаків. Цікаво, що природа нерідко наділяє юних тварин окремими характеристиками або ознаками, що дають їм змогу вижити в дикій природі, пише IFLScience.

Коли йдеться про великих тварин-мисливців, вони, як правило, використовують один із двох підходів до збереження життя молодняку, залежно від чого поділяються на тих, хто ховається, та тих, хто наслідує. До останніх належать бізони та снігові барани, потомство яких одразу встає на ноги й слідує за мамою.

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Натомість олені використовують зовсім іншу стратегію: у дитинчат більшості видів оленів на спині є плями, які тьмяніють з віком — проте в дитинстві саме вони допомагають тваринам маскуватися. Поки матері вирушають на полювання за кормом, дитинчата згортаються калачиком і залишаються нерухомими — так новонароджені проводять близько 95% свого часу.

Учені радять не підходити до оленяти в лісі Фото: Shutterstock

У результаті вчені попереджають: не намагайтеся врятувати оленятко, якщо помітите його геть самотнє в лісі під кущем, згорнуте калачиком, — насправді, все відбувається так, як і має бути. Здебільшого, така картина викличе в людей бажання допомогти оленяті, проте вчені закликають дати тварині спокій і дати їй дочекатися маму.

Насправді мама-олениха знає, де сховала своє дитинча, а тому неодмінно його знайде. Щоправда, це спрацює лише в тому разі, якщо люди залишать оленятко на тому ж місці, де знайшли його. Дослідники попереджають, що переміщення оленяти насправді різко знизить його шанси на виживання, оскільки цих тварин складно вирощувати в неволі.

Учені радять не підходити до оленяти в лісі Фото: Shutterstock

Утім, науковці визнають, що є ситуації, коли оленяті, імовірно, справді необхідна допомога людини — наприклад, коли дитинча знайшли поруч із тілом мертвої матері, воно явно хворе або саме шукає вашої уваги. У таких випадках краще звернутися до місцевої служби охорони диких тварин.

Раніше Фокус писав про"хворобу оленів-зомбі": звідки вона взялася, як поширюється і чи небезпечна для людини.