Идеальный бокал вина: как правильно пить розе и какой температуры оно должно быть

Исследователи обнаружили, что большинство людей, пьют розовое вино не правильно, а потому поспешили рассказать, как следует потреблять напиток.

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Лето в самом разгаре, а потому большинство людей по всей планете отдают предпочтение не красным насыщенным винам, а легким розовым. Однако исследователи считают, что большинство людей на планете употребляют его неправильно, пишет Daily Mail.

Виноделы предупреждают, что утверждение о том, что розе следует подавать ледяным, на самом деле является "распространенным заблуждением". Исследователи обнаружили, что слишком низкая температура напитка на самом деле приглушает его фруктовый вкус.

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Вместо этого эксперты советуют вынуть бутылку розе из холодильника за 30 минут до употребления. По словам исследователей, в таком случае напиток достигнет своей "оптимальной температуры".

Исследователи провели опрос, в котором приняли участие 2000 взрослых людей. Результаты показывают, что 48% реципиентов принимают "неправильные решения", употребляя розе при неправильной температуре.

По словам винодела Белинды Кляйнинг, чрезмерное охлаждение розового вина является распространенным заблуждением. На самом деле розе вовсе не следует подавать ледяным, так как это заглушает его фруктовый вкус и некоторые ароматы. Она также рассказала о том, что оптимальной температурой для вина считается 7–13°C. То есть вино следует достать из холодильника за 15-30 минут до того, как употреблять

Виноделы также признают, что слишком теплое розовое вино также искажает вкус и ароматику. В результате вкус может показаться тусклым и менее свежим, в то же время горечь напитка значительно усилится. Кляйнинг также отмечает, что в особенно жаркий день не будет лишним добавить в бокал вина несколько кубиков льда.

Любопытно, что опрос также показал, что каждый десятый человек считает, что розовое вино получают путем смешивания красного и белого вина. На самом деле розовые вина производятся методом мацерации — виноград прессуют в кожуре, а затем удаляют ее до того, как вино станет слишком темным. Между тем, вдвое больше респондентов заявили, что предпочитают бледное розовое вино в стиле Прованса более темным стилям из таких регионов, как Калифорния или Португалия.

Статистика показывает, что в последние годы популярность розового вина в мире резко возросла: например, прошлым летом, в одном из винных магазинов M&S каждые две секунды продавалась бутылка.

Исследование также показало, что идея хранить красное вино в холодильнике остается чуждой для многих, и только каждый шестой человек рассматривает ее. В то же время исследователи отмечают, что некоторым легким красным винам на самом деле полезно быть слегка охлажденными, поскольку это может подчеркнуть их фруктовый вкус. При более низких температурах напиток также становится более освежающим.

По словам винодела Сью Дэниелс, некоторым красным винам следует постоять в холодильнике около получаса, чтобы улучшить вкус. В то же время эксперты советуют не держать вино в холодильнике дольше, так как это может приглушить вкус и сделает танины более резкими и сухими.

К слову, опрос также показал, что большинство людей не уверены в том, как долго бутылка будет храниться после открытия. По словам экспертов, более легкие вина, в том числе большинство белых и розовых, могут храниться в холодильнике до трех дней после открытия, а насыщенные красные могут храниться до пяти дней. Однако игристые вина лучше всего употреблять в течение одного-двух дней, чтобы сохранить пузырьки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали критерии, по которым стоит подбирать вино.