Ідеальний келих вина: як правильно пити розе і якої температури воно має бути

Дослідники виявили, що більшість людей, п'ють рожеве вино неправильно, а тому поспішили розповісти, як слід споживати напій.

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Літо в самому розпалі, а тому більшість людей по всій планеті віддають перевагу не червоним насиченим винам, а легким рожевим. Однак дослідники вважають, що більшість людей на планеті вживають його неправильно, пише Daily Mail.

Винороби попереджають, що твердження про те, що розе слід подавати крижаним, насправді є "поширеною помилкою". Дослідники виявили, що занадто низька температура напою насправді приглушує його фруктовий смак.

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Замість цього експерти радять вийняти пляшку розе з холодильника за 30 хвилин до вживання. За словами дослідників, у такому разі напій досягне своєї "оптимальної температури".

Дослідники провели опитування, в якому взяли участь 2000 дорослих людей. Результати показують, що 48% реципієнтів ухвалюють "неправильні рішення", вживаючи розе за неправильної температури.

За словами винороба Белінди Кляйнінг, надмірне охолодження рожевого вина є поширеною помилкою. Насправді розе зовсім не слід подавати крижаним, оскільки це заглушає його фруктовий смак і деякі аромати. Вона також розповіла про те, що оптимальною температурою для вина вважається 7-13°C. Тобто вино слід дістати з холодильника за 15-30 хвилин до того, як вживати

Винороби також визнають, що занадто тепле рожеве вино також спотворює смак і ароматику. У результаті смак може здатися тьмяним і менш свіжим, водночас гіркота напою значно посилиться. Кляйнінг також зазначає, що в особливо спекотний день не буде зайвим додати в келих вина кілька кубиків льоду.

Цікаво, що опитування також показало, що кожна десята людина вважає, що рожеве вино отримують шляхом змішування червоного і білого вина. Насправді рожеві вина виробляються методом мацерації — виноград пресують у шкірці, а потім видаляють її до того, як вино стане занадто темним. Тим часом удвічі більше респондентів заявили, що віддають перевагу блідому рожевому вину в стилі Провансу, а не темнішим стилям з таких регіонів, як Каліфорнія або Португалія.

Статистика показує, що останніми роками популярність рожевого вина у світі різко зросла: наприклад, минулого літа, в одному з винних магазинів M&S кожні дві секунди продавалася пляшка.

Дослідження також показало, що ідея зберігати червоне вино в холодильнику залишається чужою для багатьох, і тільки кожна шоста людина розглядає її. Водночас дослідники зазначають, що деяким легким червоним винам насправді корисно бути злегка охолодженими, оскільки це може підкреслити їхній фруктовий смак. За нижчих температур напій також стає більш свіжим.

За словами винороба Сью Деніелс, деяким червоним винам слід постояти в холодильнику близько пів години, щоб поліпшити смак. Водночас експерти радять не тримати вино в холодильнику довше, оскільки це може приглушити смак і зробить таніни різкішими та сухішими.

До речі, опитування також показало, що більшість людей не впевнені в тому, як довго пляшка зберігатиметься після відкриття. За словами експертів, легші вина, зокрема більшість білих і рожевих, можуть зберігатися в холодильнику до трьох днів після відкриття, а насичені червоні можуть зберігатися до п'яти днів. Однак ігристі вина найкраще вживати протягом одного-двох днів, щоб зберегти бульбашки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали критерії, за якими варто підбирати вино.