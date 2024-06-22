Повышенный холестерин можно заметить в глазах человека: о каких признаках идет речь

Исследователи назвали три признака, указывающие на повышенный уровень холестерина — все их можно заметить, лишь взглянув на человека.

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Холестерин — естественное жирное вещество в нашей крови. Он вырабатывается в печени и содержится в некоторых продуктах. Он также важен для поддержания здоровье нашего тела, однако лишком высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечный приступ или инсульт, пишет Daily Star.

Наиболее эффективным способом определения уровня холестерина в крови является анализ крови, однако по мнению экспертов Британского кардиологического фонда, существует несколько признаков, указывающих на повышенный холестерин и не требующих анализа крови. Исследователи уверяют, что достаточно лишь взглянуть на человека, чтобы заметить эти признаки.

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Накопление холестерина в организме, как правило, происходит из-за диеты с высоким содержанием жиров, курения, употребления алкоголя, а также генетики и отсутствия физических нагрузок. В результате это может привести к закупорке сосудов, что повлечет инсульт или сердечный приступ.

Исследования показывают, что с возрастом вероятность развития высокого уровня холестерина лишь увеличивается: такой диагноз ставят 2/3 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет. Однако высокий уровень холестерина может развиться у любого человека, будь то из-за генетических факторов или факторов окружающей среды. Именно поэтому возможность того, что симптомы проблемы можно попросту рассмотреть в зеркале, является столь заманчивой.

Во-первых, повышенный уровень холестерина в крови можно заметить по небольшим шишкам, появляющимся на веке или коже вокруг глаз. Эти крохотные структуры представляют собой пучки жирных отложений холестерина, скрытых под кожей и придающих ей желтоватый оттенок.

Во-вторых, стоит обратить внимание на так называемую "старческую дугу". Это когда вокруг цветной части глаза — радужной оболочки — образуется синий, белый или серый круг. Эксперты предупреждают, что часто она начинается с линии вверху и внизу радужной оболочки, а со временем превращается в полный круг.

Исследователи также отмечают, что этот симптом чаще наблюдается у мужчин и может предупреждать о повышении уровня холестерина. Появление этого кольца становится все более распространенным с возрастом.

В-третьих, стоит обратить внимание на появление окклюзии вен сетчатки, в результате чего глаза буквально выпячиваются. Эксперты утверждают, что это состояние может возникнуть, когда холестерин накапливается и закупоривает вену, снабжающую сетчатку кровью.

Исследователи отмечают, что эти симптомы также можно заметить и на руках и ногах человека, однако предупреждают, что люди, вероятно, не обратят особого внимания на опухшие суставы или небольшие шишки на руках, так как они могут быть симптомами какого-то другого состояния. Именно поэтому ученые советуют обращать внимание на глаза и выше описанные три симптома.

В результате обнаружения одного из этих симптомов у себя, следует незамедлительно обратиться к врачу. Также следует время от времени сдавать анализ крови, чтобы контролировать появление заболевания или его развитие.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.