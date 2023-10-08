Обратная сторона "хорошего" холестерина: ученые связали ЛПВП с развитием болезни Альцгеймера

Называемый в научном мире "хороший" холестерин может быть связан с развитием деменции и болезни Альцгеймера, согласно новому исследованию.

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Все, кто когда-нибудь сдавал анализ на холестерин, знают о его различных видах: холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). ЛПВП часто называют "хорошим" холестерином, а ЛПНП — "плохим". И, похоже, влияние холестерина распространяется даже на наш мозг. В недавнем исследовании, была обнаружена интересная взаимосвязь между уровнем холестерина и риском развития болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций, пишет HealthDay.

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Эрин Л. Фергюсон и ее сотрудники из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили медицинские карты и данные опросов 184 367 человек. Эти люди предоставили информацию о своем поведении в период с 2002 по 2007 год, в течение двух лет после этого они проверяли уровень холестерина и до декабря 2020 года находились под наблюдением на предмет выявления признаков деменции или болезни Альцгеймера.

Интересно, что как высокий, так и низкий уровень холестерина ЛПВП был связан с незначительным повышением риска развития болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций. У людей с самыми низкими и самыми высокими показателями риск был выше на 7% и 15%, соответственно, по сравнению с теми, кто имел средний уровень.

В отношении холестерина ЛПНП, так же известного как "плохой" холестерин, прямой связи с риском развития деменции обнаружено не было. Однако при рассмотрении вопроса об использовании статинов — препаратов, часто назначаемых для снижения уровня холестерина, обнаружился интересный поворот. Среди тех, кто принимал статины (53% исследуемой группы), более высокий уровень ЛПНП был связан с повышенным риском развития деменции. Однако у тех, кто не принимал статины, более высокий уровень ЛПНП, по-видимому, несколько снижал риск.

Обнаружение того, что как высокий, так и низкий уровень холестерина ЛПВП может повышать риск развития деменции, было неожиданным для авторов. Однако важно помнить, что эти повышения, хотя и заметны, но относительно невелики. Как отмечает Мария Глимур, один из соавторов исследования, реальные последствия этих результатов еще предстоит проанализировать.

Данное исследование позволяет по-новому взглянуть на взаимосвязь между холестерином и деменцией. По мере проведения дальнейших исследований ученые смогут получить более четкое представление о том, почему уровень холестерина влияет на здоровье нашего мозга, и как мы можем использовать эту информацию, чтобы лучше защитить его.

Соблюдение баланса, по-видимому, является ключевым моментом, который подчеркивает данное исследование. Как и во многих других вещах в жизни, слишком много или слишком мало не всегда хорошо, это относится и к холестерину ЛПВП. Однако прежде чем делать поспешные выводы или вносить какие-либо изменения в свой режим питания, лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее Фокус писал о симптомах деменции, которые часто упускаются людьми из вида. Хотя лекарства от деменции до сих пор нет, раннее ее обнаружение и лечение делает жизнь пораженных ей людей гораздо более комфортной и безопасной.

Также Фокус писал о том, что искусственный интеллект смог предсказать течение болезни Альцгеймера. Так как болезнь Альцгеймера имеет индивидуальное для каждого человека течение, ученые прибегли к новейшим технологиям для создания достоверного и быстрого метода диагностики.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.