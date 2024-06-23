100-летняя загадка раскрыта: на Мадагаскаре впервые нашли необычную пиявку (видео)

Ученые выяснили, что как минимум один вид наземных пиявок умеет прыгать.

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В научном сообществе уже 100 лет обсуждалось, могут ли наземные пиявки прыгать. Наконец-то авторы исследования, опубликованного в журнале Biotropica, нашли этому доказательство. Выяснилось, что как минимум один вид наземных пиявок под названием Chtonobdella Fallax, который обитает на острове Мадагаскар, может это делать, пишет Interesting Engineering.

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Авторы исследования заявили, что у них есть первое доказательство того, что наземные пиявки могут прыгать и их движения отличаются от других червей. При этом ученые говорят, что во время такого поведения пиявки делают прыжки с видимыми затратами энергии.

Если раньше были сообщения о том, что пиявки якобы прыгают на людей, считалось, что они просто падают с листьев или веток. Новое исследование доказывает обратное.

Авторы исследования заявили, что у них есть первое доказательство того, что наземные пиявки могут прыгать и их движения отличаются от других червей. При этом ученые говорят, что во время такого поведения пиявки делают прыжки с видимыми затратами энергии Фото: interestingengineering.com

Ученые зафиксировали доказательства того, что пиявки вида Chtonobdella Fallax, обитающего на Мадагаскаре, могут прыгать во время двух экспедиций. Авторы отметили, что в обоих случаях пиявка держит свое тело вытянутым во время прыжка, что не похоже на обычные дивжения червей. При этом ученые говорят, что пиявка ""совершает изящный прыжок, но с жестким приземлением".

По словам авторов исследования, неизвестно как часто пиявки прыгают и используют ли они эту способность для поиска хозяев. Возможно, такое поведение на самом деле является обычным для этого вида.

Новое открытие бросает вызов прежним представлениям о том, что пиявки не прыгают, и дает новое представление об их поведении. Уже 100 лет ученые спорили о том, могут ли так себя вести пиявки, но теперь, кажется, этот вопрос закрыт.

Ученые говорят, что понимание прыжков пиявок важно для усилий по их сохранению. Это связано с тем, что кровь пиявок собирают чаще для изучения биоразнообразия позвоночных.

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